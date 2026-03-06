  • İSTANBUL
Irak'ın Erbil kentinde İHA düşürüldü
Dünya

Irak'ın Erbil kentinde İHA düşürüldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Irak’ın Erbil kentinde İHA düşürüldü

Irak’ın Erbil kentinde kamikaze İHA saldırısı sonrası patlama sesleri duyuldu. Etkisiz hale getirilen İHA, bir otelin yanına düştü.

Irak’ın Erbil kentinde patlama sesleri duyulmasının ardından etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), 100’lük Cadde üstündeki bir otelin yanına düştü.

Erbil’de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir otelin yanına isabet etti.

 

Otelin yanında inşaatı devam eden yapıya isabet eden İHA nedeniyle hasar oluştu, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadı.

Saldırının ardından emniyet güçleri bölgede güvenlik önemleri aldı.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarından da patlama sesleri duyuldu, yapılan açıklamalarda söz konusu patlamaların hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesiyle meydana geldiği kaydedildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü olay yerinden görüntü çekilmemesi uyarısında bulundu.

