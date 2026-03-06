Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana gelirken eli kanlı İsrail ordusu, üst düzey bir İranlı yetkilinin hedef alındığını öne sürdü.
İsrail-ABD'nin saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi.
AA Tahran muhabiri, İran'ın başkentinde 4 noktanın hedef alındığını aktardı.
Patlama seslerinin duyulduğu ve kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükseldiğini kaydeden AA muhabiri, zaman zaman savaş jetlerinin seslerinin de duyulduğunu bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Tahran'da üst düzey bir İranlı yetkilinin hava saldırısında hedef alındığı iddia edildi.
İsrail basını, saldırıda hedef alınan ismin öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden üst düzey bir yetkili olduğunu ileri sürdü.
