  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkede uçak seferleri iptalleri uzatıldı! 150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu Tahran'da "karşılıklı" gece mesaisi: Uçak seslerinin ardından peş peşe patlamalar! Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi “Khalkedon” koydu İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Yüzlerce genç Beyazıt’ta hep bir ağızdan o ayeti okudu AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı! İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi
Dünya Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi
Dünya

Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana gelirken eli kanlı İsrail ordusu, üst düzey bir İranlı yetkilinin hedef alındığını öne sürdü.

İsrail-ABD'nin saldırılarını sürdürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda patlama meydana geldi.

AA Tahran muhabiri, İran'ın başkentinde 4 noktanın hedef alındığını aktardı.

Patlama seslerinin duyulduğu ve kentin çeşitli bölgelerinden dumanlar yükseldiğini kaydeden AA muhabiri, zaman zaman savaş jetlerinin seslerinin de duyulduğunu bildirdi.

 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Tahran'da üst düzey bir İranlı yetkilinin hava saldırısında hedef alındığı iddia edildi.

İsrail basını, saldırıda hedef alınan ismin öldürülen İran lideri Ali Hamaney'in ofisinden üst düzey bir yetkili olduğunu ileri sürdü.

İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı
İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı

Gündem

İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı

Her an başlayacak! Endonezya'dan İran operasyonu
Her an başlayacak! Endonezya'dan İran operasyonu

Dünya

Her an başlayacak! Endonezya'dan İran operasyonu

ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!
ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

Dünya

ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi
Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi

Gündem

Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

SAPIK SOYKIRIMCI/KUDUZ IRKÇI-ŞERİATÇI YAHUDİLİK/EVANJELİK HRİSYİYANLIK TÜM DÜNYANIN, BARIŞIN VE İNSANLIĞIN AZILI DÜŞMANIDIR....TAMAMEN İMHA VE DEVLET/ÖRGÜT/SPOR/SANAT/MEDYA/SOSYALMEDYA/TİCARET VS BÜNYELERİNDEN TEMİZLENEREK DEZENFEKTE EDİLMESİ GEREKİR

....................................
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi
Dünya

İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi

İran’ın füzeleri İsrail’i hedef almaya devam ediyor. Tahran’dan ateşlenen bazı füzelerin isabet ettiği Ben Gurion Airport’tan dumanların yük..
Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı
Gündem

Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren, fitne ateşini körükleyerek bölge halklarını birbirine kırdıran küresel şer odağı ABD, şimdi ektiği rüzgarın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23