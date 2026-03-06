  • İSTANBUL
Dünya Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru
Dünya

Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru

Yeniakit Publisher
Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yaptığı açıklamada "9 balistik füze ve 109 İHA'yı imha ettik" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen balistik füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 9 balistik füzenin tespit edilerek imha edildiği, 112 İHA’dan 109’unun düşürüldüğü, 3’ünün ise ülke topraklarına düştüğü bildirildi.

İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana toplam 205 balistik füzenin tespit edildiği, bunlardan 190’ının imha edildiği, 13’ünün denize düştüğü, 2’sinin ise ülke topraklarına isabet ettiği belirtildi.

Toplam 1184 İran İHA’sının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunlardan 1110’unun engellendiği, 74’ünün ise ülke topraklarına düştüğü kaydedildi.

Ayrıca 8 seyir füzesinin de tespit edilerek imha edildiği bilgisi verildi.

 

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

