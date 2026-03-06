Körfez ve Baltık hattında yoğun diplomasi! Bakan Fidan’dan üç kritik telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki hareketliliğin ve diplomatik çözüm arayışlarının arttığı 6 Mart 2026 tarihinde; Umman, Katar ve Estonyalı mevkidaşlarıyla art arda telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu yoğun trafik Orta Doğu'daki krizin derinleşmesini engellemek ve uluslararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla yürütüldü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile telefonda görüştü.