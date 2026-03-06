  • İSTANBUL
Gündem Ekrem İmamoğlu'nun talebine İstinaf da 'hayır' dedi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun talebine İstinaf da 'hayır' dedi

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istemiyle açılan davada İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği red kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yolsuzluk tutulusu Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi'nin işleminip iptali istemiyle açılan davayı reddetmişti.

İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin ret kararının "yürütmesinin durdurulması" ve "davanın kabulü" istemiyle istinafa başvurdu.

 

Başvuru dilekçesinde, "Hiçbir zorunluluğun öngörülmediği sabit, mevzuatta YÖK’ten görüş ve/veya onay alınmasının aranmadığı tartışmasız, anılan dönemde yapılan yüzlerce yatay geçiş başvurusundan ancak bir kısmı için tereddüt hasıl olduğu takdirde YÖK’e danışılması maksadıyla ilgili üniversiteler tarafından sorulan soruların ve bu sorular özelinde verilen cevapların, genel düzenleyici işlem niteliği bulunmadığı ve/veya kamuya ilan edilmediği de gözetildiğinde, üniversitenin 1. sınıfını bitirmiş, yatay geçiş başvurusunda öngörülen koşulları sağlayarak başvurusunu yapmış olan müvekkilimizin, çeşitli üniversiteler ve YÖK arasındaki yazışmaları bilmesinin beklenmesi abesle iştigaldir" ifadesi yer almıştı.

 

İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, başvuruda öncelikle "yürütmenin durdurulması" talebini inceledi. Daire, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin iptal isteminin ret kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verdi.

Kararda, "İstinafa konu kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı" ifade edildi.

