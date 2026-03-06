Zelenskiy’den Macaristan’a "adres" tehdidi! AB’den Ukrayna’ya sert tepki: "Kabul edilemez"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkındaki ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Gill, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy'nin Orban hakkında "AB'nin Ukrayna'ya sağlamayı planladığı 90 milyar avroyu bloke etmemesi, aksi halde Macaristan Başbakanı'nın adresini Ukrayna askerlerine vereceği" şeklindeki ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu belirten Gill, "AB üye ülkelerine yönelik tehditler olmamalıdır ve tekrar ediyorum, bu konuda tüm taraflarla aktif görüşmeler yürütüyoruz." dedi.

Macaristan ve Ukrayna arasında "giderek artan kışkırtıcı söylemlere" dikkati çeken Gill, bu tutumun sahip olunan ortak hedeflere ulaşmak için yararlı olmadığını söyledi.

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı.

Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu boru hattına Rusya tarafından saldırı yapıldığını ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta Drujba hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'ndeki bir kişinin, 90 milyarı veya 90 milyarın ilk dilimini bloke etmemesini ve Ukrayna askerlerinin silahlara sahip olmasını umuyoruz. Aksi takdirde, bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dilinde onunla iletişim kuracak." ifadelerini kullanmıştı.