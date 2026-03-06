Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi!

Özgürlük Nöbeti platformunun ifşaatıyla kimliği açığa çıkan İsrailli çifte vatandaş Jessica Bahar adlı köpek, Türkiye’de gözaltına alındıktan sonra ABD ve İsrail müdahalesiyle sınır dışı edilerek İsrail’e gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Özgürlük Nöbeti platformunun ifşaatlarıyla kimliği açığa çıkan Yahudi çifte vatandaş Jessica Bahar'ın İsrail'e kaçtığı öğrenildi. Bahar, geçmişte İsrail Savunma Kuvvetleri’nde (IDF) görev almış, Türkiye’de girişimcilik faaliyetleriyle bilinen ve “Yılın En Genç Girişimcisi” ödülüne aday gösterilecek kadar içeriye sızmış bir katildi. İfşaat sonrası kamuoyunda yakalanması, yargılanması ve vatandaşlıktan çıkarılması talepleri hızla yükseldi.

Haaretz gazetesi, Bahar’ın Türkiye’de gözaltına alındığını bildirerek, aile ziyareti için Türkiye’ye geldiğini ve havalimanında güvenlik kontrolünden geçtikten sonra gözaltına alındığını aktardı.

İsrail Kanal 12 muhabiri Yaron Avraham da yaptığı açıklamada: “İsrail, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar aracılığıyla derhal müdahale etti. Ve diplomatik kanallar aracılığıyla kadının serbest bırakılması için yoğun baskı uygulandı. Amerikan hükümeti de İsrail'in talebi üzerine konuya müdahale etti ve Türk hükümeti net bir mesaj aldı: Genç İsrailli kadını derhal serbest bırakmalısınız.İsrail'in himayesi altında ve gizlice yürütülen bir operasyonla, genç İsrailli kadın ev hapsinden kaçarak ü

Jessica Bahar'dan sonra tüm Yahudi çifte vatandaşlar derhal yakalanmalı, yargı önünde hesap vermeli ve vatandaşlıktan çıkarılmalıdır. Tüm çifte vatandaşlar Türkiye topraklarında sorumluluklarıyla yüzleşmeye zorlanmalıdır.