SON DAKİKA
Dünya Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler!
Dünya

Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler!

Avrupa Birliği’ni oluşturan batılı ülkeler, sınır ve güvenlik sorunları olmasına rağmen AB’ye aldıkları Güney Kıbrıs Rum kesimini, dron saldırısı bahanesiyle bu kez de katakulliyle NATO’ya almanın peşinde.

Kıbrıs Rumlarının NATO üyeliğine zemin hazırlama çalışmalarına girişen Alman haftalık siyasi dergi Der Spiegel: “Aslında Kıbrıs (Cumhuriyeti) Nato üyelik başvurusunu hemen yapmak ister. Ancak önünde engel olan bir adam Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye var” diye yazdı.

“RUM LİDER ÜYELİĞİN MÜMKÜN OLMAYACAĞINI KABUL EDİYOR”

Der Spiegel; “Rum lider Christodoulidis Yunan TV'si Skai'e verdiği demeçte, ortadoğudaki son durum ve adaya yönelik dron saldırısı sonucunda Nato üyeliği için gerekli askeri, operasyonel ve yönetimsel tüm altyapı hazırlıklarına hız verdik. Siyasi ortamında müsait olduğu anda hazır bir şekilde başvurabilecek duruma geleceğiz” dediğine yer verirken, “Ancak Christodoulidis yine net bir şekilde üyeliğin şu an Türkiye nedeniyle mümkün olmadığını da kabul ediyor” yorumunu ekledi.

SORUNUN KAYNAĞI TÜRKİYE GİBİ GÖSTERİLDİ!

Alman dergisi; “Ankara AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyetini devlet olarak tanımıyor ve Kıbrıs sorunu çözülmeden bırakın NATO üyeliğini, üyelik dışındaki işbirliklerine dahi onay vermiyor” diyerek Türkiye’yi sorunun kaynağı gibi gösterdi.

