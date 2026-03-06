  • İSTANBUL
Google menüsündeki yeniliği farkettiniz mi? Google'ın arama sonuçlarında en üstte gösterdiği...
Teknoloji

Google menüsündeki yeniliği farkettiniz mi? Google'ın arama sonuçlarında en üstte gösterdiği...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Google menüsündeki yeniliği farkettiniz mi? Google'ın arama sonuçlarında en üstte gösterdiği...

Google'ın yapay zekâ özetleri Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Dijital yayıncılar için yeni bir dönem mi başlıyor sorusu şimdi akıllarda yer edinmeye başladı.

Google'ın arama sonuçlarında en üstte gösterdiği yapay zekâ özetlerinin Türkiye'de de görünmeye başlaması, dijital yayıncılıkta trafik ve reklam gelirlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yeni sistemle birlikte kullanıcıların internet sitelerine daha az tıklayabileceği, yayıncıların ise ayakta kalmak için yeni yöntemlere yönelmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Google'ın arama sonuçlarında en üstte kutucuk halinde gösterdiği yapay zekâ özetleri Türkiye'de de görünmeye başladı. Yeni sistemin, özellikle haber siteleri ve dijital yayıncılar açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Gazeteci Çağla Üren'in aktardığına göre, yapay zekâ özetlerinin yaygınlaşmasıyla kullanıcıların önemli bir bölümü aradıkları bilgiye doğrudan arama sonuç sayfasında ulaşıyor. Bu durumun, internet sitelerine giden trafiği azaltabileceği belirtiliyor.


Reklam gelirleri de etkilenebilir
Üren, yalnızca tıklanma trafiğinin değil reklam düzeninin de değiştiğine dikkat çekti. Google reklamlarının da artık bu yapay zekâ özetlerinin içine alınmasının, yayıncılar açısından yeni bir baskı oluşturduğunu ifade etti.

Yayıncılar için öne çıkan başlıklar
Üren'in değerlendirmesine göre dijital yayıncıların bu yeni dönemde okurla daha güçlü bir bağ kurması gerekiyor. Okurun doğrudan siteyi aramasını sağlayacak güven ilişkisinin önem kazandığı, özellikle kutuplaşmış toplumlarda bunun daha da kritik hale geldiği belirtiliyor.

Bazı yayıncıların yüz yüze etkinlikler ve topluluk odaklı çalışmalarla okurla bağı güçlendirmeye yöneldiği de ifade ediliyor. Okurun artık yalnızca içerik tüketen değil, yorum yapan, soru soran ve sürece katılmak isteyen bir konumda olduğu vurgulanıyor.

Bülten, video ve derinlikli içerik vurgusu
Değerlendirmelerde, sosyal medyanın görünürlük sağlasa da tek başına gelir üretmediği, bu nedenle bülten gibi alternatif mecraların önem kazandığı belirtiliyor. Video içeriklerin ve derinlikli dosyaların da önümüzdeki dönemde daha fazla öne çıkabileceği ifade ediliyor.

SEO içeriklerinin tamamen ortadan kalkmayacağı ancak "o nedir, bu nedir" türü içeriklerin etkisinin azalabileceği, buna rağmen keşfet ve benzeri alanlar üzerinden bu tür içeriklerin hâlâ trafik çekebileceği kaydediliyor.

"Daha zor günler" uyarısı
Üren, dijital yayıncılıkta eski işleyişin daha da zorlaşacağını belirterek, yayıncıların yatırım ve reklam bağımlılığıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti. Yapay zekâ özetlerinin Türkiye'de görünmeye başlamasıyla birlikte, yerli internet siteleri açısından yeni ve zorlu bir dönemin başladığı değerlendiriliyor.


