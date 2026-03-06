Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı!

Siyonist alçağın paylaştığı videoda İran rejiminin komuta kompleksinin altında inşa edilen Ali Hamaney'in yeraltı sığınağını imha eden patlamalar gözüküyor.

Paylaşımda kullanılan ifadeler ise şöyle: “Hava Kuvvetlerine ait yaklaşık 50 savaş uçağı, bu sabah Tahran'ın kalbindeki İran rejiminin komuta kompleksinin altında inşa edilen Ali Hamaney'e ait yeraltı sığınağına baskın düzenledi. Kompleksin altındaki sığınak, Hamaney tarafından savaş yönetimi için güçlendirilmiş bir acil durum tesisi olarak inşa edilmişti; ancak Hamaney, Aslanın Kükremesi Operasyonu kapsamında bunu kullanamadan ortadan kaldırıldı."

"Rejim, yıllardır askeri planlarını ilerletmek için bu yeraltı kompleksini oluşturmuştu. Yeraltı sığınağı, Tahran'ın kalbindeki sokakların tamamı boyunca uzanıyordu ve İran rejiminin üst düzey yetkililerinin toplantıları için ayrılmış çok sayıda giriş noktası ve oda içeriyordu. Komuta kompleksi ve altına inşa edilen yeraltı sığınağı, İran rejiminin merkezi ve komuta karargahıydı.”