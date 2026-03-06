  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Yüzlerce genç Beyazıt’ta hep bir ağızdan o ayeti okudu AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı! İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi Terörle mücadele ve büyük güç rekabetinin yeni cephesi Nijerya! ABD, Batı Afrika’ya geri dönüyor Paşinyan’da kayış tamamen koptu; Komşu yanarken bu kez bateri çalıp Michael Jakson’ın şarkısına eşlik etti Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’ Başbakan itiraf etti! ABD’nin katliam yapan gemisinde 3 askere dikkat Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nın yeni formatı belli oldu 41 hesaba engel! Dijital provokasyona demir yumruk
Gündem Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı!
Gündem

Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Terör devleti İsrail’in Savunma Kuvvetleri sözcülüğünün Arap medya bölümü başkanı Albay Avichay Adraee adlı siyonist alçak, İran dini lideri Ali Hamaney ile ailesinin katledildiği saldırıların görüntülerini paylaştı.

Siyonist alçağın paylaştığı videoda İran rejiminin komuta kompleksinin altında inşa edilen Ali Hamaney'in yeraltı sığınağını imha eden patlamalar gözüküyor.

Paylaşımda kullanılan ifadeler ise şöyle: “Hava Kuvvetlerine ait yaklaşık 50 savaş uçağı, bu sabah Tahran'ın kalbindeki İran rejiminin komuta kompleksinin altında inşa edilen Ali Hamaney'e ait yeraltı sığınağına baskın düzenledi. Kompleksin altındaki sığınak, Hamaney tarafından savaş yönetimi için güçlendirilmiş bir acil durum tesisi olarak inşa edilmişti; ancak Hamaney, Aslanın Kükremesi Operasyonu kapsamında bunu kullanamadan ortadan kaldırıldı."

"Rejim, yıllardır askeri planlarını ilerletmek için bu yeraltı kompleksini oluşturmuştu. Yeraltı sığınağı, Tahran'ın kalbindeki sokakların tamamı boyunca uzanıyordu ve İran rejiminin üst düzey yetkililerinin toplantıları için ayrılmış çok sayıda giriş noktası ve oda içeriyordu. Komuta kompleksi ve altına inşa edilen yeraltı sığınağı, İran rejiminin merkezi ve komuta karargahıydı.”

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!
Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

Gündem

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!
AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!

Gündem

AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!

İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı
İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı

Gündem

İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı

Her an başlayacak! Endonezya'dan İran operasyonu
Her an başlayacak! Endonezya'dan İran operasyonu

Dünya

Her an başlayacak! Endonezya'dan İran operasyonu

Körfez'de 'Çöl Gözü' kör edildi! İran, ABD’nin dev radar sistemlerini vurduğunu duyurdu
Körfez'de 'Çöl Gözü' kör edildi! İran, ABD’nin dev radar sistemlerini vurduğunu duyurdu

Gündem

Körfez'de 'Çöl Gözü' kör edildi! İran, ABD’nin dev radar sistemlerini vurduğunu duyurdu

ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!
ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

Dünya

ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi
Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi

Gündem

Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23