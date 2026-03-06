  • İSTANBUL
Gündem İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy'den İran'a "önleyici saldırı" tehdidi
Gündem

İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy'den İran'a "önleyici saldırı" tehdidi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy’den İran’a "önleyici saldırı" tehdidi

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, Orta Doğu’da suların durulmadığı bir dönemde BBC ekranlarından uluslararası hukuku hiçe sayan skandal bir açıklamaya imza attı. Lammy, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçaklarının İran’daki füze üslerini vurmasının "hukuken mümkün" olduğunu iddia ederek, batılı güçlerin bölgedeki saldırgan tutumuna yeni bir boyut kazandırdı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy, "Orta Doğu'daki İngiliz çıkarlarını koruma" gerekçesiyle İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait savaş uçaklarının İran'daki füze üslerini vurmasının "hukuken mümkün olabileceğini" savundu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin programında konuşan Lammy, ülkesinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ilk saldırılarına katılmadığını ancak savunma amaçlı operasyonları destekleyeceğini belirtti.

Bu tür operasyonların İran içinde hedeflerin vurulmasını da kapsayıp kapsamayacağı sorusu üzerine Lammy, bunun hukuken mümkün olabileceğini savunarak "İnsanlarımızı ve personelimizi korumak tamamen yasaldır ve bu nedenle bu koşullar altında tüm operasyonel kapasite bizim için mevcuttur." dedi.

 

İngiltere'nin üslerinden İran'daki füze tesislerini vurup vuramayacağı yönündeki soruya ise Lammy, "Burada bir avukat gibi davranmak için bulunmuyorum ancak izleyicilerinizin şunu anlayacağını düşünüyorum ki, bir saldırıya karşılık olarak evet, bölgede insanlarımızı hedef almayı planlayan tesisleri etkisiz hale getirebiliriz." yanıtını verdi.

Lammy, İran'daki bir üssün saldırı hazırlığında olduğunun öngörülmesi halinde İngiltere'nin önleyici saldırı düzenleyip düzenleyemeyeceği sorusuna yanıtında "Bunun yasal olacağını anladığımı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

 

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ata

onlar üstün ırk. herşey mübah...

resat,

ben müslümanım diyen tüm dünyadaki ülkeler ,hiçbir sebep ileri sürmeden ,önce birlik olmak zorundasınız ,sonra aranızdaki sorunları yine gavuru bulaştırmadan görüşür çözersiniz. bu olanlar sizin aklınızı başınıza getirmiyorsa o zaman ,muhammed sa şu hadisinde belirttiklerine hazır olun , ahır ı zamanda tüm küffar sizlerin üstünüze çullanacak , ya rasülüllah sayımız az olduğundanmı? olacak bu diye sordu, Allahın rasulü hayır bilakis sayınız şimdikinden çok çok fazla olacak dedi, neden olacak ozaman diye sordular oda , kalplerinizi dünya sevgisi saracak ,kararlarınızı verirkende kardeşlik hukukuna göre değilde ,dünyalık menfeatlere göre vereceksiniz diye cevapladı ,, ders almassak ,bizi bekleyen budur ,,bak gavurun siyahı beyazı ,hintlisi her çeşidi domuz topu gibi biraraya toplanıyor ,çanakkalede bunu yaşadık ,ders alacağımıza ,,gavurun gavurluklarını aldık ,şimdi gene benzer durum ,yanıbaşımızda ,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
