Kıbrıslıdan iman dersi! "Bize İslamiyet kafi, Tayyip Erdoğan’cıyım zaten"
Sokak röportajında karizmasıyla dikkat çeken Kıbrıslı bir Türk vatandaşının, Türkiye ve İslam dünyasına yönelik sözleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. "Ben Türk oğlu Türk'üm" diyerek söze başlayan vatandaş, TC vatandaşlığını gururla taşıdığını ifade ederken, Batı hayranlığına ve Ortadoğu özentisine karşı Osmanlı adaletini işaret etti.
Norveç eski başbakanının "Osmanlı gitti dünya allım gallım (perişan) oldu" sözlerini hatırlatan Kıbrıslı Türk, 600 yıl boyunca dünyaya adaletle hükmeden Osmanlı ruhuna vurgu yaptı. İslamiyet'ten başka yol arayanların yanılacağını ve memleketin altüst olacağını belirten vatandaş, "Bizim yolumuz İslam olması lazım. İslam'dan başka şey ararsan altüst olur memleket" diyerek topluma manevi bir mesaj verdi.
"Avrupa Birliği’ne girenlerin başı göğe mi erdi?"
KKTC devletinin Türkiye’nin gölgesinde dimdik ayakta durduğunu savunan vatandaş, Rum kesimiyle anlaşarak Avrupa Birliği’ne girme hayali kuranlara da sert çıktı. "Avrupa Birliği’ne girenlerin başı gökyüzüne mi değdi?" sorusunu yönelten ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine kafi olduğunu söyleyen vatandaş, konuşmasını "Tayyip Erdoğan’cıyım zaten" sözleriyle noktaladı. Bu samimi duruş, sunucudan ve izleyenlerden büyük takdir topladı.
