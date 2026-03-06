Şarj süresi dakikalara indi: 1000 km menzil hedefi açıklandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Çin'de düzenlenen basın toplantısında tanıttığı yeni teknolojilerinin, elektrikli araçların küresel çapta daha da yaygınlaşmasının önündeki şarj süresi ve menzil kaygısı gibi temel bariyerleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini duyurdu.

Çin'de düzenlenen etkinlikle BYD, tek bir konnektör üzerinden 1500 kilovat (kW) güç sağlayan yeni nesil ultra hızlı şarj FLASH Şarj sistemi ve ikonik bataryasının ikinci nesli Blade Batarya 2.0 ile şarj sürelerini önemli ölçüde azalttığını duyurdu.

Buna göre, BYD'nin yeni teknolojileri, hava koşullarından bağımsız olarak yüksek seviyede şarj performansı sunuyor.

Ultra hızlı dolum kapasitesi sayesinde batarya seviyesi yüzde 10'dan yüzde 70'e 5 dakikada, yüzde 10'dan yüzde 97'ye ise 9 dakikada ulaşıyor.

Elektrikli araçlar için en zorlu koşullardan biri olan eksi 30 derece gibi düşük sıcaklıklarda dahi FLASH Şarj ünitesi, Blade Batarya 2.0'ı yüzde 20'den yüzde 97 doluluğa 12 dakikada çıkarabiliyor.

Enerji depolama yoğunluğundaki artış ile Çin CLTC verimlilik testlerine göre tek şarjla 1000 kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor.

BLADE BATARYA 2.0

Yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, 2. Nesil Blade Batarya, içten yanmalı araçların yakıt ikmal hızına eş değer bir şarj deneyimi sunuyor.

Normal şartlarda bataryanın yüksek enerji yoğunluğuyla şarj hızı arasındaki ters orantı, BYD'nin yeni nesil batarya teknolojisiyle ortadan kaldırdı. Bu performansı sağlamak amacıyla BYD, lityum demir fosfat (LFP) kimyasının sınırlarını genişleten "FlashPass" İyon Taşıma Sistemi'ni geliştirdi.

Enerji yoğunluğu ve şarj hızındaki teknik kazanımlarda, güvenlik veya dayanıklılıktan ödün verilmezken, Blade Batarya 2.0, 500 FLASH Şarj döngüsünün ardından dahi "dünyanın ilk eş zamanlı FLASH Şarj ve Çivi Delme Testi"ni termal kaçak, duman veya yangın oluşturmadan başarıyla geçti.

Ayrıca dört hücrenin aynı anda, zorla kısa devreye maruz bırakıldığı ve sıcaklığın 700 derecenin üzerine çıktığı termal kaçak testinde de yangın veya patlama yaşanmadı. Buna ek olarak, kullanım ömrü tarafında da gelişim sağlandı.

Ayrıca ilk nesil Blade Batarya ile kıyaslandığında toplam kapasite kaybı yüzde 2,5 azaltıldı.

ÇİN GENELİNDE YIL SONUNA KADAR 20 BİN İSTASYON HEDEFİ

BYD, bu ay itibarıyla Çin genelinde FLASH Şarj İstasyonu sayısını 4 bin 200'ün üzerine çıkarırken, yıl sonuna kadar bu sayının 20 bine ulaşması bekleniyor.

Bu hızlı yayılımı desteklemek amacıyla istasyonlar, şebeke kısıtlarını aşmaya yardımcı olan ultra hızlı deşarj özellikli entegre enerji depolama sistemiyle birlikte çalışıyor. Daha düşük hızda şarj edilen bu rezervuar batarya sistemi, hem şebeke üzerindeki yükü dengeleyen bir enerji haznesi hem de yüksek güçlü şarjı mümkün kılan bir güç destek ünitesi olarak konumlanıyor.

Geleneksel şarj istasyonlarında sıkça eleştirilen ağır konnektör ve zemine temas eden kablo sorunu, FLASH Şarj'ın T-şekilli üstten tasarımıyla ortadan kaldırılıyor. Hafifletilmiş konnektör ve makaralı ray sistemi, şarj portunun araç üzerindeki konumundan bağımsız olarak kolay ve ergonomik bağlantı sağlıyor.

Yeni teknolojiler, elektrikli mobiliteye geçişte tüketicilerin en büyük çekinceleri olan şarj süresi ve menzil kaygısını ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı araştırma ve mühendislik çalışmalarının sonucu olarak geliştirildi.

FLASH Şarj ve Blade Batarya 2.0 teknolojilerini taşıyan Avrupa'daki ilk model, BYD'nin premium markasının amiral gemisi olan DENZA Z9GT olacak.