Gece yarısı acı haber! Şehit oldular
Terör devleti İsrail'in kandan beslenen askerleri tarafından Gazze'de açılan ateş sonucu 3 Filistinli şehit oldu.
İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halife Okulu yakınlarında açılan ateş sonucu 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesini hedef alan bombardıman sonucu öldürülen 54 yaşındaki bir Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesi’ne kaldırıldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir Filistinliyi gerçek mermiyle hedef aldı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail’in Tuffah Mahallesi’ne dronla düzenlediği saldırıda da 22 yaşında bir genç yaralandı.
İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 120'ye ulaştığı açıklanmıştı.