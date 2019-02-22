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Yılmaz: “Gaziemir’e hizmet için yola çıktık”

Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz ve belediye meclis üyesi adayları ilçe merkezindeki Atatürk anıtına çelenk koydu.

22 Şubat 2019 Cuma 11:47
Yılmaz: “Gaziemir’e hizmet için yola çıktık”

Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz ve belediye meclis üyesi adayları ilçe merkezindeki Atatürk anıtına çelenk koydu.Meclis üye adaylarını basına tanıtan Yılmaz, “Vatan lafla değil, eylemle sevilir; Atatürk’ün dediği gibi, ‘vatan sevgisi, ona hizmetle ölçülür.’ Biz de güzel yurdumuz Gaziemir’imize hizmet için yola çıktık” dedi.



Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, belediye meclis üyesi adayları, AK Parti İlçe Başkanı Erol Kaya, MHP İlçe Başkanı Köksal Koç ve seçim koordinasyonunda aktif rol alacak sorumlu görevlilerinde katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı’nın adayları ilk toplantının ardından ilçe merkezindeki Atatürk anıtı önünde bir araya geldi. AK Parti ve MHP temsilcileri anıta birer çelenk koydu. Yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından Yılmaz bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



“Gaziemir adına teşekkür ediyorum”


Yılmaz, “Gaziemir Belediyesi 1926 yılında belde belediyesi olarak kurulmuş olup 1980 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet vermiştir. 1980-1992 yılları arasında Konak Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş şeflik olarak vatandaşa hizmet verilmiştir. 1992 yılından itibaren Gaziemir İlçe Belediyesi olarak hizmet vermektedir. Kuruluşundan bu yana hizmet veren belediye başkanlarımıza çalışan personelimize teşekkür ediyorum. Özellikle İsmet Kılıç, Adan Yüksel ve Halil İbrahim Şenol’a ilçemize hizmet için gövdelerini ortaya koydukları için minnet ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



10 numara hizmetlerimiz görülecek


Ulu önder Mustafa Kemal Atatür’ün “Vatan sevgisi hizmetle ölçülür” sözünü hatırlatan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, Gaziemir’e 10 numara hizmetler üretmek için yola çıktıklarını söyledi. Yılmaz, “Cumhur İttifakı’nın bileşenleri olarak iki siyasi parti ile birlikte yola çıktık. Gaziemir’imize hizmet için kenetlendik. Bir olduk birlik olduk tek liste ile sandığa gidiyoruz. Tek arzumuz ve emelimiz Gaziemir’e artı değer katmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır.


Belediye meclis üyelerimizi oluştururken; yoldan kimi bulduysak meclis üyesi yapmadık. Gaziemir’e gönülden hizmet vermek isteyen, işini iyi bilen, tavsiye edilen yüzlerce kardeşimizin arasından aldık. Listemizde sağlıktan hukuka, inşaattan çevre düzenlemesine kadar işinin ehli insanlarımız var. Esnafımız, emeklimiz, iş insanlarımız, milletimizin bağrında yeri olan arkadaşlarımız var. İşinin ehli bir ekiple Gaziemir’e 10 numara hizmetler üreteceğiz. Siyasi duruşu ve görüşü ne olur ise olsun tüm seçmenlerimizden kendi gelecekleri için oy kullanmalarını istiyoruz” dedi.



Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi aday listesi


Gaziemir Belediyesi Meclis Üyesi aday listesi şu isimlerden oluştu: Selahattin Şahin, Ali Gönen, Ali Sorgun Özbalcı, Nuray Öztürk, Uğur İnan Atmaca, Ejder Öztop, Enver İşinibir, Oguz Seyran,Aydın Kemahlı, Tuğba Aksoy, Hülya Cici, Şerafettin Gücü,Rüştü Menekşe, Şehmuz Aslan, Arif Hepkavalalı, Yunus Keskin, Aydın Atasoy, Erdem Keskin, Mehmet Sait Sert, Kamil Gencer, Serhan Kaya, Süleyman Sırrı Yavaş, Zülfü Çetinkaya, Şükrü Gül, Engin İlter, Feride Kaya, Sinem Solmaz ve Lütfi Yıldız.


Kontenjan meclis aday listesi; Metin Taşkın, Murat Koç ve Murat Elçikoca isimlerinden oluştu.



İlk ziyaret CHP’ye


Belediye meclis üye adaylarını basına tanıtan Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz ekibi ile birlikte ilk ziyaretini CHP’ye yaptı. CHP’nin seçim ofisini ziyaret eden Cumhur İttifakı’nın adayları seçim için iyi dileklerde bulundu. Daha sonra adaylar vatandaş ziyaretleriyle seçim kampanyalarına devam etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:47
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