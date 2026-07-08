Kopan ayna ile kadın sürücüye vuran maganda canını zor kurtardı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zonguldak’ta iki sürücü arasında yaşanan kaza sonrası başlayan tartışma kavgaya döndü. Kavgada kırılan dikiz aynasıyla kadın sürücüye saldıran magandaya çevredekiler tepki gösterdi. Zoru görünce kaçıp markete sığınan maganda canını sor kurtardı.
Gazipaşa Caddesi üzerinde E.K.; idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen ve B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosikleti çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma başladı. Tartışmanın dozu yükselince B.D., otomobilin dikiz aynasını eliyle kırdı.
Bu hareketin ardından E.K., yerinden sökülen aynayla B.D.'ye vurmaya başladı. Kadının yardımına sokaktakiler koştu. Cadde üzerindeki esnaf da kadına saldırıyı görünce dükkânlarından fırlayıp magandayı tartakladı. Maganda öfkeli kalabalıktan kaçıp bir marketin içine sığındı.
İhbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Aldığı darbelerle yaralanan B.D. ile E.K., ambülansla hastaneye kaldırıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.