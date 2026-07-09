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Spor Mısır, Hüsam Hasan ile yola devam dedi
Spor

Mısır, Hüsam Hasan ile yola devam dedi

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Mısır, Hüsam Hasan ile yola devam dedi

Mısır Futbol Federasyonu, teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Mısır Milli Futbol Takımı'nda Hüsam Hasan'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulunun sözleşme yenileme ve onaylama işlemlerine ilişkin özel prosedürler, milli takım kafilesi yurda döner dönmez gerçekleştirilecektir." denildi.

Mısır basınına göre, 59 yaşındaki çalıştırıcıyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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