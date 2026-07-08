Dehşet! Yengesiyle zinası duyulmasın diye iftira attığı karısını öldürdü

Bitlis merkeze bağlı Yolcular Köyü’nde yaşayan korucu Ömer Özdemir, eşi Leyla Özdemir’i silahla vurarak öldürüldü. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Leyla Özdemir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla baba ocağına teslim edildi. Genç kadın, Siirt’in Şirvan ilçesindeki Cevizlik köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma ise kan donduran detayları ortaya döktü. Cinayetin arka planına dair Leyla Özdemir'in akrabaları tarafından yapılan açıklamada dehşet iddialar ortaya atıldı. Aile yakınlarının ifadelerine göre; Ömer Özdemir, ağabeyinin ikinci eşi olan yengesi S.Y. ile gizli bir ilişki yaşıyordu.

KOCASINI VE YENGESİNİ YAKALADI, İNFAZ KARARI ALINDI

Bu yasak ilişkiyi fark eden Leyla Özdemir, durumu eşinin ailesine anlattı. Ancak iddiaya göre aile bu skandalın duyulmasını engellemek için genç kadın hakkında "infaz" kararı aldı.

Talihsiz kadının dayısı Mehmet Selim Boşboğa, adaletin yerini bulması için suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Köylülerin tamamı bu olayın bu şekilde geliştiğini biliyor. Karakol komutanı da kocanın teslim olup suçunu itiraf ettiğini doğruladı. Rahmetli yeğenim bu yasak ilişkiye şahit olduğu için katledildi. Biz aile olarak bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

KIZINI ÖLDÜRDÜM! ALLAH RAHMET EYLESİN

Genç kadının acılı babası Dursun Özdemir’in Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği resmi ifade, cinayet öncesinde yaşanan sistematik baskıyı ve vahşeti de gözler önüne serdi. Kızının evliliğinde uzun süredir ciddi sorunlar yaşadığını ve bunun tek sorumlusunun damadı olduğunu belirten acılı baba, cinayetten bir hafta önce kızının telefonu elinden alınarak bir akrabasının evine bırakıldığını anlattı. İfadeye göre; Ömer Özdemir, birkaç gün sonra gece yarısı silah zoruyla baskın yaparak kızını sığındığı evden zorla çıkardı ve Bitlis’teki ikametine geri götürdü. Katliamın yaşandığı günün akşamında gerçekleşen telefon görüşmesi ise kelimenin tam anlamıyla dehşet vericiydi. Baba Dursun Özdemir, kızının son dakikalarını şu sözlerle aktardı: "Kızımın öldürülmesinden sadece 5 dakika önce, beni telefonla aradı. Bana, 'Kızının başka adamlarla mesajlarını yakaladım, beni aldatıyor' diyerek iftira atmaya başladı. O esnada arka planda kızım Leyla’nın avazı çıktığı kadar, 'Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, ben kimseyle mesajlaşmadım!' diye bağırdığını duydum. Ömer’e kızıma iftira atmamasını, eğer geçinemiyorlarsa boşanmaları gerektiğini söyledim. Telefon kapandı. 2 dakika sonra tekrar aradı ve 'Kızını öldürdüm, Allah rahmet eylesin' diyerek telefonu yüzüme kapattı."