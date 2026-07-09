2026 MTV ikinci taksit için gecikme zammına dikkat! MTV ödeme nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?
MTV 2. taksit ödemeleri Temmuz ayı itibariyle başladı. Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren vergi döneminde gecikme zammına dikkat etmek gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) güncel takvimine göre, yılın ikinci yarısına ait taşıt vergisi ödemeleri için süreç işliyor. Son gün yoğunluğuna takılmak istemeyen ve gecikme cezası ödemekten kaçınan sürücüler, internette "2026 MTV ödeme kanalları ve borç sorgulama ekranı" başlıklarını araştırmaya başladı. Peki, en kolay taşıt vergisi ödemesi nereden yapılır? İşte plaka ile MTV sorgulama rehberi ve kritik tarihler...