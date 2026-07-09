2026 MTV ikinci taksit için gecikme zammına dikkat! MTV ödeme nereden, nasıl yapılır, son gün ne zaman?

MTV 2. TAKSİT NE KADAR ÖDENECEK? MTV 2. taksit tutarı her araç için aynı değil. Ödenecek tutar; aracın türüne, yaşına, motor silindir hacmine ve tescil bilgilerine göre değişiyor. Araç sahipleri net tutarı GİB’in Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama ekranından ya da MTV borç sorgulama ekranından öğrenebiliyor. MTV yıllık olarak tahakkuk ettiği için temmuz ayında ödenecek ikinci taksit, araç için belirlenen yıllık MTV tutarının ikinci taksit bölümünü oluşturuyor. En doğru ödeme tutarı, plaka bilgisiyle yapılan güncel sorgulamada görüntüleniyor.