  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 aydır uyarıyoruz, herkes uyudu: F-35, acı bir tokat gibi yüzümüze çarptı Sonuç bildirgesi açıklandı! İşte NATO Zirvesi’nde alınan kararlar ABD’nin saldırılarında 80 hedef vuruldu İran Hürmüzgan Havalimanını kapadı Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı: NATO bizi düşman görmekten vazgeçebilir mi? Tanju’nun foyası ortaya çıktı: Kurbanları kesiyor'muş' gibi yapmış! Kurmayları uzun uzun inceledi! Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz Mayınlara karşı işbirliği yapılacak! Karadeniz'de üçlü mutabakat Asırlık Gece çok yakında ekranlarda! ‘Geceler vardır bir çağ kapanır, bir çağ açılır’ ABD apar topar iptal etti! F-35’ler sonrası İsrail’e bir şok daha
Gündem Almanya gözünü balıkları ürküten teknolojimize dikti! Füze teknolojisi mercek altında
Gündem

Almanya gözünü balıkları ürküten teknolojimize dikti! Füze teknolojisi mercek altında

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Almanya gözünü balıkları ürküten teknolojimize dikti! Füze teknolojisi mercek altında

Türkiye'nin milli savunma sanayisinde ulaştığı göz kamaştırıcı güç dünya devlerini sıraya dizerken, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in füzelerle ilgili komik vizyonsuzluğu bir kez daha yüzüne vuruldu. Hatırlanacağı üzere Sinop'ta "ROKETSAN ve ASELSAN buralarda test yapmasın, roket sesinden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyor" diyerek milli projelere takoz olmaya çalışan CHP zihniyetinin aksine, Avrupa'nın lokomotifi Almanya Türk füzelerinin peşine düştü.

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Nils Schmid, Avrupa’nın uzun menzilli vuruş kapasitesindeki devasa açığı kapatmak için Türkiye’nin milli füze teknolojilerini aktif olarak incelediklerini resmen itiraf etti.

Milli savunma sanayiinin göz bebeği olan YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerinin dünyayı sarsan gücü, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in akıllara zarar "balık vizyonunu" yerle bir etti.

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Nils Schmid, milli füzelerimizi masaya yatırdıklarını belirterek, "Avrupa'nın derin menzil açıklarını kapatmak için Türkiye'nin sunduğu somut önerileri ve füze sistemlerini hayranlıkla inceliyoruz" dedi. Yerli teknolojimizin sesinden denizdeki balıkların ürktüğünü iddia ederek ROKETSAN'a yer gösteren ve testlerin durdurulmasını isteyen Özgür Özel'in küçümsemeye çalıştığı o füzeler, bugün Alman ordusunun tek kurtuluş umudu haline geldi.

Fransa ve Almanya Türkiye'den acil olarak istedi! 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'
Fransa ve Almanya Türkiye'den acil olarak istedi! 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa

Fransa ve Almanya Türkiye'den acil olarak istedi! 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Almanya’da yeni furya başladı! Volkswagen’den sonra Continental de satışa çıktı
Almanya’da yeni furya başladı! Volkswagen’den sonra Continental de satışa çıktı

Ekonomi

Almanya’da yeni furya başladı! Volkswagen’den sonra Continental de satışa çıktı

İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"
İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"

Dünya

İran’dan Almanya'ya sert tepki! "Utanç verici"

Edson Alvarez’e kapı göründü! Almanya’ya gidiyor
Edson Alvarez’e kapı göründü! Almanya’ya gidiyor

Spor

Edson Alvarez’e kapı göründü! Almanya’ya gidiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23