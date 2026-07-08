Almanya gözünü balıkları ürküten teknolojimize dikti! Füze teknolojisi mercek altında

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Nils Schmid, Avrupa’nın uzun menzilli vuruş kapasitesindeki devasa açığı kapatmak için Türkiye’nin milli füze teknolojilerini aktif olarak incelediklerini resmen itiraf etti.

Milli savunma sanayiinin göz bebeği olan YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerinin dünyayı sarsan gücü, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in akıllara zarar "balık vizyonunu" yerle bir etti.

Almanya Savunma Bakan Yardımcısı Nils Schmid, milli füzelerimizi masaya yatırdıklarını belirterek, "Avrupa'nın derin menzil açıklarını kapatmak için Türkiye'nin sunduğu somut önerileri ve füze sistemlerini hayranlıkla inceliyoruz" dedi. Yerli teknolojimizin sesinden denizdeki balıkların ürktüğünü iddia ederek ROKETSAN'a yer gösteren ve testlerin durdurulmasını isteyen Özgür Özel'in küçümsemeye çalıştığı o füzeler, bugün Alman ordusunun tek kurtuluş umudu haline geldi.