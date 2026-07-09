Erdoğan Karadağ Başbakanı'nı kabul etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabul etti.
Kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran eşlik etti.
İşte görüşmeden kareler: