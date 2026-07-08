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Spor CHP’li Büyükerşen akıl vermişti! 17 milyonluk liste…Eskişehirspor'un Mustafa Denizli'ye 7 milyon 525 bin lira borcu var
Spor

CHP’li Büyükerşen akıl vermişti! 17 milyonluk liste…Eskişehirspor'un Mustafa Denizli'ye 7 milyon 525 bin lira borcu var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP’li Büyükerşen akıl vermişti! 17 milyonluk liste…Eskişehirspor'un Mustafa Denizli'ye 7 milyon 525 bin lira borcu var

Eskişehirspor’un teknik direktörler ve antrenörlere olan borcu 17 milyon 263 bin TL’ye çıktı. Kulübün mali tablosu dikkat çekerken, CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in geçmişte yaptığı imar önerisi de akıllara yeniden geldi.

Eskişehirspor’da yıllardır biriken mali sorunların son hali ortaya çıktı. İstikbal’in haberine göre siyah-kırmızılı kulübün, geçmiş dönemlerde görev yapan teknik direktörler ve teknik heyet üyelerine toplam borcu 17 milyon 263 bin 118 TL’ye ulaştı.

 

En yüksek alacak Mustafa Denizli’nin

Kulübün teknik adamlara olan borç listesinde ilk sırada Mustafa Denizli yer aldı. Tecrübeli teknik direktörün Eskişehirspor’dan 7 milyon 525 bin TL alacağı bulunuyor.

Listenin ikinci sırasında ise 4 milyon 105 bin TL ile Fuat Çapa yer alıyor. Çapa’nın alacağındaki 3 milyon 375 bin TL’lik bölümün, görev yaptığı dönemde kulübe kendi imkanlarıyla verdiği borçtan kaynaklandığı öğrenildi.

 

Sağlam ve Aybaba’ya da borç var

Eskişehirspor’un eski teknik direktörlerinden Ertuğrul Sağlam’a 1 milyon 279 bin 189 TL, Samet Aybaba’ya ise 1 milyon 200 bin TL borcu olduğu kayıtlara yansıdı. Altyapıda görev yaptıktan sonra kulüpten ayrılan antrenörlere olan ödeme yükümlülüğü de 557 bin 682 TL olarak açıklandı.

 

Büyükerşen’in imar önerisi akıllara geldi

Teknik heyete olan borçların 17 milyon TL’yi aşması, CHP’li Yılmaz Büyükerşen’in geçmişte kulüp için yaptığı öneriyi de yeniden akıllara getirdi. Büyükerşen, kulübün kendi altyapısını kurabilmesi ve kalıcı gelir elde edebilmesi için şehre yakın yerlerden tarla alınıp konut alanına çevrilmesi amacıyla belediyeye başvurulmasını ve bu sayede imar artışıyla kulübe yüklü miktarda gelir kazandırılmasını önermişti.

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