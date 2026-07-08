15 kahraman artık özgür
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Eli kanlı terör devleti İsrail'in zindanlarında alıkoyulan 15 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu.
Siyonist rejim, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 15 Filistinli esiri serbest bıraktı.
Esirler, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye giriş yaptıktan sonra sağlık kontrolü ve tedavi için Deyr el-Belah'taki Şehitler Hastanesi'ne sevk edildi.
Filistinli kaynaklar, serbest bırakılan esirlerin 7 Ekim 2023 sonrası alıkonulan kişilerden olduğunu ve serbest bırakılmalarının ardından sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.
Daha önce serbest bırakılan birçok Filistinli esir, siyonist rejim cezaevlerinde sistematik işkence, ağır darp, aşağılayıcı muamele, aç bırakma ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma gibi uygulamalara maruz kaldıklarını aktarmıştı.
Filistinli insan hakları kuruluşları, cezaevlerindeki uygulamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, esirlere yönelik ihlallerin durdurulması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuyor.
Kaynak: İLKHA
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