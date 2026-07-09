Sözde özgürlükçü Avrupa sadece Müslümana düşman

Lüksemburg'da Gazze'ye ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevinden alınan öğretmen Fatima Kurtic, paylaşımlarının Yahudilere değil, İsrail'in politikalarına yönelik eleştiriler içerdiğini belirterek "Sadece Filistin'i desteklediğim ve savaşa karşı çıktığım için bunlar başıma geldi. Görevime son verildi ama Filistin'de yaşananları, yaşanan soykırımı konuşmaktan hiçbir şey beni alıkoyamaz." dedi.

Bosna Hersekli Kurtic, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana Filistin'i desteklediğini ve her zaman doğru olanın yanında olacağını belirtti. Kurtic işten atılma sürecini "büyük bir adaletsizlik" olarak tanımladı.

Hesabının açık olduğunu ve hiçbir şey gizlemediğini kaydeden Kurtic, Filistin'de yaşananlara ilişkin daha fazla kişiye ulaşabildiğini gördükçe paylaşımlarını artırdığını söyledi.

Yaklaşık 8 yaşındayken 2002 yılında mülteci olarak Lüksemburg'a yerleştiklerini belirten Kurtic, dört yıl mülteci kampında yaşadığını, ardından eğitimini tamamlayarak öğretmen olduğunu anlattı.

HİÇBİR ŞEY BENİ ALIKOYAMAZ

Instagram hesabında paylaştığı hikayeler nedeniyle "antisemitizm" suçlamasıyla öğretmenlikten çıkarıldığını anlatan Kurtic, "Paylaşımlarımda sadece Filistinlileri destekledim ve savaşa karşı çıktım, antisemitik hiçbir şey yoktu. Asla ve asla Yahudi halkına veya Yahudiliğe karşı bir şey paylaşmadım. İsrail'in uygulamalarını eleştirdim. Bunun Yahudi halkına karşı nefret olarak yorumlanması beni yansıtmıyor. Sadece Filistin'i desteklediğim ve savaşa karşı çıktığım için bunlar başıma geldi. Görevime son verildi ama Filistin'i ve yaşanan soykırımı konuşmaktan hiçbir şey beni alıkoyamaz" diye konuştu.

İsrail'in Filistin'deki uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendiren Kurtic, yaşananların vicdanlı insanlarca görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Kurtic, yaşanan acıları soykırım mağduru bir Bosnalı olarak çok iyi anladığının altını çizerek "İnsanlar öldürülüyor, işkence görüyor. Bir öğretmen olarak da her insan gibi buna sessiz kalamazdım. Çocuklarla çalışan insanların başkalarının acılarına karşı empati göstermesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İŞİNİ KAYBAEDEN ÇOK İNSAN VAR

Kurtic, işine son verildikten sonra zorlu bir süreç geçirdiğini fakat haklı olduğu için mutlu olduğunu belirterek "Bunun için tarifsiz bir minnettarlık duyuyorum. Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Çünkü işini kaybeden tek kişi ben değilim. Filistin hakkında konuştuğu için işini kaybeden pek çok insan olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Filistin'in haklı davası için konuşmaya ve yazmaya devam edeceğine dikkati çeken Kurtic, bu süreçte dünyanın dört bir yanından farklı inanç ve kimliklerden insanların kendisine destek verdiğini, gördüğü dayanışmanın mücadelesini sürdürme konusunda kendisine güç verdiğini söyledi.

Kurtic, "Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de İsrail'den bile yazanlar oldu ve 'Tamamen haklısın, senin yanındayız.' mesajlarını ilettiler. Gördüğüm bu desteği kelimelerle anlatmam mümkün değil. Bana verilen destek sınırları, dinleri ve kimlikleri aşan evrensel bir dayanışma örneği oldu." ifadelerini kullandı.

KARARA HUKUKİ İTİRAZ

Görevden alınma kararını kabul etmediğini ve hukuki mücadele başlattığını aktaran Kurtic, avukatıyla birlikte karara itiraz ettiklerini söyledi. Dosyada 20'den fazla tanık beyanı bulunduğunu belirten Kurtic, tarafların yazılı savunmalarını tamamladığını ve davada nihai kararın 2027 yılı sonunda verilmesinin beklendiğini söyledi.

Sürecin uzun olmasının kendisini zorladığını dile getiren Kurtic, "Adalete inanıyorum. Lüksemburg yargısının dosyadaki somut olgulara göre karar vereceğini düşünüyorum." dedi.

SOYKIRIMI GÖRMEZDEN GELEMEM

Konuşmasında Srebrenitsa Soykırımı'na da değinen, Bosna Hersek'te yaşanan savaşın hem ülkesini hem de ailesini doğrudan etkilediğini anlatan Kurtic, şunları kaydetti:

"Çok sayıda akrabam ve tanıdığım Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybetti. Soykırımı yaşamış biri olarak başka bir soykırımı görmezden gelemem. Bu benim için sadece siyasi bir mesele değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk. Bosna'nın tarihi aslında Gazze halkına umut vermek için sık sık anlattığım bir hikaye.

Özellikle Gazze'de çok yakın arkadaşlarım var. Bazıları hayatını kaybetti. Hayatta olanlara ise her zaman şunu söylüyorum: "Bakın, Bosna'da da bizi tamamen yok etmeyi planladılar. Ama biz hayatta kaldık. Biz hala varız ve direniyoruz. Siz de devam etmek zorundasınız, asla pes etmeyin."

Paylaşımlarının her zaman arkasında olduğunu vurgulayan Kurtic, "Müslüman olduğumu gizlemedim. Bosnalı olduğumu gizlemedim. Lüksemburglu olduğumu da gizlemedim. Olduğum kişi olarak yaşadım ve inandığım değerlerin arkasında dimdik durdum. Paylaştıklarımdan geri adım atmadım, özür dilemedim. Çünkü paylaştığım her şeyin arkasındaydım. Instagram hesabım binlerce takipçiye açık. Hiçbir şeyi gizlemiyorum. Paylaştığım her söz benim inancımı ve duygularımı yansıtıyordu." diye konuştu.