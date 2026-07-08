Ayeti mini etekli kızlarla sansürlediler: Yeditepe’ye yakışmayan rezalet!

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin dün gerçekleştirilen mezuniyet törenine, eski Türkiye’de Müslümanlara yaşatılan karanlık günleri hatırlatan skandal bir örnek yaşandı.

Tören sahnesinde bazı öğrencilerin yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu desteklemesine ve hükümeti eleştiren politik dövizler açmalarına izin verilirken bir öğrencinin açtığı bir metrelik pankartta yazan “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. (Hud-112)” ayetine tahammül edilemedi.

FİZİKSEL MÜDAHALE YETMEYİNCE MİNİ ETEKLİ MÜDAHALE YAPILDI

Önce öğrencilerden bir grup ayeti açan öğrencinin yanına giderek fiziksel müdahale ile kaldırmaya çalıştı. Ardından Dekan Yener Ünver’den duruma müdahale etmesi istendi.

Yener’in teşvik ve desteğiyle mini etekli kızlardan oluşan bir sansür takımı oluşturularak ayetin önüne geçip Yüce Allah’ın ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ sözünün görünmesi engellendi.

HOCALAR VE AİLELERDEN REZALETE ALKIŞLI DESTEK

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Bazı üniversite hocaları ile salondaki öğrenci aileleri de hep birlikte bu rezalete alkışlarla destek verdi.

Düşünce özgürlüğünü değil, yalnızca kendi düşüncelerinin özgürlüğünü isteyen tek tipçi vesayetçi zihniyetin, üniversiteyi esir aldığını gözler önüne seren rezalet Yeditepe üniversitesine hiç yakışmadı.