Erzincan’da Yaz Kur’an Kurslarında bir ilk!

Erzincan’da Yaz Kur’an Kursları bu yıl yeni bir uygulamayla başladı. İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamayla öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ile daha fazla vakit geçirmeleri, manevi gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitimlerini daha verimli bir ortamda sürdürmeleri amaçlanıyor.

İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu, yatılı olarak eğitim verilen Yaz Kur'an Kurslarını ziyaret ederek sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti ve kurs öğreticileriyle bir araya geldi.

Kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Fakirullahoğlu, öğrencilerin heyecanına ortak olurken, öğreticilerle de kursların işleyişi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fakirullahoğlu, yatılı Yaz Kur'an Kursu uygulamasının hayırlı olmasını temenni ederek, kurslarda görev yapan öğreticilere ve çocuklarını kurslara emanet eden ailelere teşekkür etti.