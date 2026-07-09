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Ekonomi AJet’ten filosuna 5 yeni Airbus
Ekonomi

AJet’ten filosuna 5 yeni Airbus

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AJet’ten filosuna 5 yeni Airbus

AJet, BOC Aviation şirketiyle imzaladığı kiralama anlaşması kapsamında, fabrika çıkışlı 5 yeni Airbus A321neo uçağı 2028 yılında filosuna ekleyecek.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen operasyonel uçak kiralama şirketlerinden BOC Aviation ile 5 Airbus A321neo uçak için anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında Pratt & Whitney GTF motorlarıyla donatılmış 5 fabrika çıkışlı Airbus A321neo, 2028 yılı içerisinde AJet filosuna katılacak. Yakıt verimliliği, düşük emisyonu ve yüksek operasyonel performansıyla öne çıkan yeni nesil uçaklar, AJet'in büyüyen uçuş ağını güçlendirecek.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni uçakların şirketin büyümesine güç katacağını belirterek, "Bu anlaşmayla BOC Aviation ile işbirliğimizi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. AJet, büyüme yolculuğunu sürdürürken filomuza katılacak yeni nesil A321neo uçakları, filomuzun modernizasyonu, uçuş ağımızın genişletilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerimize önemli katkı sağlayacak. Bu anlaşma, uçuş ağımızı daha da genişletme ve misafirlerimize daha iyi bir seyahat deneyimi sunma kararlılığımızın önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

BOC Aviation Ticari Genel Müdür Yardımcısı Paul Kent de Türk Hava Yolları Grubu ile uzun yıllara dayanan güçlü işbirliklerini grubun hızla büyüyen üyesi AJet'i de kapsayacak şekilde genişletmekten mutluluk duyduklarını kaydederek, "Yeni nesil A321neo uçakları, AJet'in mevcut filosunu güçlendirerek Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ağını genişletme hedeflerine katkı sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda da AJet'in başarısını desteklemeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

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