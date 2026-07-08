Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Atatürk portresi önünde bacak bacak üstüne atarak poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Francken bir kullanıcının uyarısı üzerine paylaşımını sildi ve özür diledi.

Türkiye’yi ziyareti sırasında Anıtkabir’e uğrayarak batı özentileri ile Kemalist tayfanın gönlünü kazanan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak kendisi göklere çıkaranların bu kez öfkesini çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Türk bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu bir odada çekilen fotoğrafta bacak bacak üstüne atarak poz veren Francken, paylaşımına "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından saygısızlık olarak yorumlandı. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, özel mesaj yoluyla Francken'e "Böyle oturmanız doğru değil. Bu Türkiye'de saygısızlık olarak görülür" uyarısında bulundu. Francken, gelen mesaja "Niyetim bu değildi, üzgünüm" yanıtını vererek özür diledi ve ardından paylaşımını sildi.

Belçikalı Bakan, daha önce Anıtkabir ziyareti sırasında mozole önünde diz çökerek saygı duruşunda bulunmuş ve "Bu adama ve onun siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim" açıklamasını yapmıştı.