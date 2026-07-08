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Gündem Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti
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Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti

Yeniakit Publisher
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Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in Anıtkabir’i ziyareti sırasında diz çöküp Mustafa Kemal’e saygısını gösterdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak Avrupalı bakanı göklere çıkaran tayfa Francken’in NATO zirvesi sırasında paylaştığı ayak ayak üstüne attığı pozla boylarının ölçünü aldı. Tepkiler üzerine Francken paylaşımını sildi ve özür diledi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ankara'daki NATO Zirvesi sırasında Atatürk portresi önünde bacak bacak üstüne atarak poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Francken bir kullanıcının uyarısı üzerine paylaşımını sildi ve özür diledi.

Türkiye’yi ziyareti sırasında Anıtkabir’e uğrayarak batı özentileri ile Kemalist tayfanın gönlünü kazanan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaşarak kendisi göklere çıkaranların bu kez öfkesini çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Türk bayrağı ve Atatürk portresinin bulunduğu bir odada çekilen fotoğrafta bacak bacak üstüne atarak poz veren Francken, paylaşımına "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı tarafından saygısızlık olarak yorumlandı. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, özel mesaj yoluyla Francken'e "Böyle oturmanız doğru değil. Bu Türkiye'de saygısızlık olarak görülür" uyarısında bulundu. Francken, gelen mesaja "Niyetim bu değildi, üzgünüm" yanıtını vererek özür diledi ve ardından paylaşımını sildi.

Belçikalı Bakan, daha önce Anıtkabir ziyareti sırasında mozole önünde diz çökerek saygı duruşunda bulunmuş ve "Bu adama ve onun siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim" açıklamasını yapmıştı.

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Yorumlar

Adem

Ata tapanlar taptiklari atalariyla hasr olacaklar...o zaman Rabbimizin Hadi taptiklariniza gidin sizi kurtarsin deyincede dehset içinde it gibi saga sola kosturacaklar,o zaman taptiklari atalari kurtarsin bakalim onlari...

Gani

Hiç kimsenin önünde diz çökülmez, her kim olursa olsun, saygı göstermek farklı, diz çökmek çok farklı şeyler, ancak secdede diz kırarız ve biz
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