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Jhon Duran transferinde gözler Galatasaray'da

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Jhon Duran transferinde gözler Galatasaray'da

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ve bekleneni karşılayamayan Jhon Duran, anlaşmaya vardığı Galatasaray'dan resmi imza için haber bekliyor.

#1
Foto - Jhon Duran transferinde gözler Galatasaray'da

Mauro Icardi ile sözleşme konusunda anlaşamayan Galatasaray, Jhon Duran ile el sıkışmıştı.

#2
Foto - Jhon Duran transferinde gözler Galatasaray'da

HABER BEKLİYOR Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor.

#3
Foto - Jhon Duran transferinde gözler Galatasaray'da

Cimbom'un, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor.

#4
Foto - Jhon Duran transferinde gözler Galatasaray'da

CİMBOM 4 MİLYON EURO ÖDEYECEK Galatasaray'a kiralık olarak gelecek Duran'a yönetim, 4 milyon Euro maaş verecek ve kalan ücreti Al-Nassr karşılayacak. TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.

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