Jhon Duran transferinde gözler Galatasaray'da
Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ve bekleneni karşılayamayan Jhon Duran, anlaşmaya vardığı Galatasaray'dan resmi imza için haber bekliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ve bekleneni karşılayamayan Jhon Duran, anlaşmaya vardığı Galatasaray'dan resmi imza için haber bekliyor.
Mauro Icardi ile sözleşme konusunda anlaşamayan Galatasaray, Jhon Duran ile el sıkışmıştı.
HABER BEKLİYOR Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Kolombiyalı forvet, sarı-kırmızılı takımdan haber bekliyor.
Cimbom'un, Al-Nassr Kulübü ile anlaşması için çabalayan 22 yaşındaki yetenek resmi imzayı atmak için gün sayıyor.
CİMBOM 4 MİLYON EURO ÖDEYECEK Galatasaray'a kiralık olarak gelecek Duran'a yönetim, 4 milyon Euro maaş verecek ve kalan ücreti Al-Nassr karşılayacak. TFF'nin +4 kuralına uygunluk sağlayan 2003'lü golcü, son pürüzlerin giderilmesinin ardından İstanbul'a gelecek.
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