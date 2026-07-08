İsrail hastane çevresine İHA ile saldırdı

Siyonist rejim, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran İslam Cumhuriyeti mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, işgal ordusuna ait bir İHA, akşam saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesindeki Gandur Hastanesi çevresinde yürüyen iki kişiyi hedef aldı.

Saldırıda hedef alınan 2 kişi şehit oldu.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İşgal ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Küresel haydut Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile siyonist rejim arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, siyonist rejimin 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 320 kişinin şehit olduğunu bildirmişti.

İran İslam Cumhuriyeti ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da siyonist rejim ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.