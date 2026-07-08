Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 sorusuna dünyayı sallayacak cevap: Bizi izlemeye devam edin!

Zirvenin en çok konuşulan ve gazeteci Sinan Burhan tarafından yöneltilen "NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhteşem bir Osmanlı töreniyle, mehter marşı ve yeniçeriler eşliğinde karşılanmasını nasıl buldular?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşıladı.

"Biz sizin yeniçerilerinizi çok iyi tanırız!"

Salonda büyük yankı uyandıran cevabında Erdoğan, Batılı liderlerin ecdat karşısındaki hayranlığını şu sözlerle ifşa etti:

"Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken 'gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler." Cumhurbaşkanı'nın salonda kahkahalara ve yoğun alkış tufanına neden olan bu sözleri, Türkiye'nin diplomatik gücünün arkasındaki sarsılmaz tarihi mirası bir kez daha dünya liderlerinin hafızasına kazıdığını gösterdi.

"Bizi izlemeye devam edin!" Trump F-35 teslimatı için yeşil ışık yaktı!

Basın toplantısında en kritik viraj ise F-35 savaş uçakları konusunda yaşandı. Gazetecilerin, "F-35'i almak için S-400 engeli var, bunu nasıl aşacaksınız?" sorusuna tek cümlelik iddialı ve kendinden emin bir duruşla "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington ile yürütülen gizli diplomasinin şifrelerini verdi. Trump'ın F-35 konusunda oldukça olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirten Erdoğan, "Teslim edildiğinde dünya 'ABD sözünü tuttu' diyecek" ifadelerini kullandı.

Nitekim Ankara'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump da bu iddialı duruşu doğrular nitelikte açıklamalar yaparak, "F-35 konusunu görüştük. Dünyanın en iyi savaş uçağı ve herkes onu istiyor. Türkiye'nin talebine ben olumlu bakıyorum" diyerek teslimat için yeşil ışık yaktı.

"Görüyorsun, gözünden tanırım!" Yunan muhabire nefes kesen ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki dünya liderliği dehası, soru sormak için mikrofon alan yabancı basına karşı takındığı üslupla bir kez daha tescillendi.

Soru sormak için hamle yapan yabancı bir gazeteciye tebessüm ederek, "Yunanistan. Görüyorsun, gözünden tanırım" diyerek seslenen Erdoğan, adeta bölgedeki her bir unsuru adım adım takip ettiğini üstü kapalı şekilde dosta düşmana ilan etti. Cumhurbaşkanı'nın bu muazzam hafızası ve dikkati karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yunan muhabir ise sadece "Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek şapka çıkarmak zorunda kaldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesi, Ankara'nın küresel siyasetteki mutlak zaferiyle tarihe geçti.