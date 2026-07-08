İran'da sıcak saatler! Patlama sesleri duyuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran basını dünyaya 'son dakika' koduyla servis ettiği haberde "Bender Abbas'ın ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadelerine yer verdi.
İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran'ın güneyinde patlama sesleri duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Sirik ile Bender Abbas kentleri ile Sistan ve Beluçistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar ve Kunarek kentlerinde yerel saat ile 23.15’te paltama sesleri duyulduğu belirtildi.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
ABD dün gece de İran’ın güney kıyılarına saldırı gerçekleştirmiş ve bu saldırılarda 8 İran askeri hayatını kaybetmişti.