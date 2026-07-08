  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 aydır uyarıyoruz, herkes uyudu: F-35, acı bir tokat gibi yüzümüze çarptı Sonuç bildirgesi açıklandı! İşte NATO Zirvesi’nde alınan kararlar ABD’nin saldırılarında 80 hedef vuruldu İran Hürmüzgan Havalimanını kapadı Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı: NATO bizi düşman görmekten vazgeçebilir mi? Tanju’nun foyası ortaya çıktı: Kurbanları kesiyor'muş' gibi yapmış! Kurmayları uzun uzun inceledi! Erdoğan'ın kalemi ilgi odağı oldu İsrailli maymundan Türkiye’ye hadsiz tehdit: Askeri operasyon dahil her senaryoya hazırlık yapıyoruz Mayınlara karşı işbirliği yapılacak! Karadeniz'de üçlü mutabakat Asırlık Gece çok yakında ekranlarda! ‘Geceler vardır bir çağ kapanır, bir çağ açılır’ ABD apar topar iptal etti! F-35’ler sonrası İsrail’e bir şok daha
Gündem F-35 kararı siyonisti iyice kudurttu: Trump'ın tabanını kışkırtalım!
Gündem

F-35 kararı siyonisti iyice kudurttu: Trump'ın tabanını kışkırtalım!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
F-35 kararı siyonisti iyice kudurttu: Trump'ın tabanını kışkırtalım!

İsrail’de yayın yapan Kanal 14’te Türkiye’ye olası F-35 satışını durdurmak için ABD iç siyasetine yönelik propaganda kampanyası yürütülmesi önerildi. Program yorumcusu Yoseph Haddad, Trump’ın seçmen tabanına ulaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine baskı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail medyasında Türkiye karşıtı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Kanal 14’te yayınlanan tartışma programında, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına erişimini engellemek için ABD’deki Cumhuriyetçi seçmenlerin hedef alınması gerektiği öne sürüldü.

 

Türkiye karşıtı kampanya önerisi

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump’ın el sıkıştığı görüntüler ve F-35 savaş uçakları ekrana getirildi. Yayında konuşan Yoseph Haddad, İsrail’in Türkiye’ye karşı kullanabileceği en önemli araçlardan birinin propaganda gücü olduğunu söyledi.

Haddad, Trump’ın seçmen kitlesinin “Amerika önce” anlayışıyla hareket ettiğini savunarak, bu tabana Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden mesaj verilmesi halinde F-35 sürecinin etkilenebileceğini ileri sürdü.

 

“Trump baskı hisseder” dedi

Haddad, İsrail’in devlet, hükümet ve halk olarak bu konuda geniş çaplı bir kampanya yürütmesi gerektiğini savundu. Cumhuriyetçi seçmenlere ulaşılması halinde Trump üzerinde baskı oluşacağını öne süren Haddad, F-35’lerin Türkiye’ye verilmesinin bölgedeki güç dengelerini değiştirebileceğini iddia etti.

 

Programın sunucusu da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu yönde bazı girişimlerde bulunduğunu söyleyerek Haddad’ın sözlerine destek verdi. Haddad ise mevcut çabaların yetersiz olduğunu, daha agresif ve büyük bütçeli bir propaganda süreci yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Trump resepsiyon yemeğine bakın kaç puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine bakın kaç puan verdi

Gündem

Trump resepsiyon yemeğine bakın kaç puan verdi

Trump'ın 'vuracağız' tehdidine anında cevap! Maceracı girişimlere karşılık vereceğiz
Trump'ın 'vuracağız' tehdidine anında cevap! Maceracı girişimlere karşılık vereceğiz

Gündem

Trump'ın 'vuracağız' tehdidine anında cevap! Maceracı girişimlere karşılık vereceğiz

Trump'tan Ankara zirvesine tam not: Erdoğan muazzam iş çıkardı
Trump'tan Ankara zirvesine tam not: Erdoğan muazzam iş çıkardı

Dünya

Trump'tan Ankara zirvesine tam not: Erdoğan muazzam iş çıkardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23