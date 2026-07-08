F-35 kararı siyonisti iyice kudurttu: Trump'ın tabanını kışkırtalım!

İsrail medyasında Türkiye karşıtı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Kanal 14’te yayınlanan tartışma programında, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına erişimini engellemek için ABD’deki Cumhuriyetçi seçmenlerin hedef alınması gerektiği öne sürüldü.

Türkiye karşıtı kampanya önerisi

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump’ın el sıkıştığı görüntüler ve F-35 savaş uçakları ekrana getirildi. Yayında konuşan Yoseph Haddad, İsrail’in Türkiye’ye karşı kullanabileceği en önemli araçlardan birinin propaganda gücü olduğunu söyledi.

Haddad, Trump’ın seçmen kitlesinin “Amerika önce” anlayışıyla hareket ettiğini savunarak, bu tabana Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden mesaj verilmesi halinde F-35 sürecinin etkilenebileceğini ileri sürdü.

“Trump baskı hisseder” dedi

Haddad, İsrail’in devlet, hükümet ve halk olarak bu konuda geniş çaplı bir kampanya yürütmesi gerektiğini savundu. Cumhuriyetçi seçmenlere ulaşılması halinde Trump üzerinde baskı oluşacağını öne süren Haddad, F-35’lerin Türkiye’ye verilmesinin bölgedeki güç dengelerini değiştirebileceğini iddia etti.

Programın sunucusu da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu yönde bazı girişimlerde bulunduğunu söyleyerek Haddad’ın sözlerine destek verdi. Haddad ise mevcut çabaların yetersiz olduğunu, daha agresif ve büyük bütçeli bir propaganda süreci yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.