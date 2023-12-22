Yılların bekleyişi sonlanıyor! Android telefonlar, sevilen iPhone özelliğine kavuşuyor

Google, mobil işletim sistemi Android‘e sürekli yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son dönemlerde şirket, kullanıcıların istekleri doğrultusunda iPhone‘larda bulunan ancak Android telefonlarda eksik olan özelliklere odaklanıyor. Son olaraksa Google‘ın Android kullanıcılarına Pil Sağlığı özelliği sunacağı ortaya çıktı.

Android telefonlar Pil Sağlığı özelliğine kavuşuyor!

iPhone sahipleri için basit görünen fakat bir o kadar da önemli olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefon pilinin sağlık açısından ne seviyede olduğunu öğrenebiliyor. Bu da pil değişimi yapılmasına gerek olup olmadığını ortaya koyuyor. Yani oldukça işe yarayan bir özellik.

Android kullanıcıları, telefonun pil sağlığını öğrenebilmek için üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yayınlanan uygulamalara başvurmak zorunda kalıyordu. Tabii bu da bir takım gizlilik endişelerini getirmiyor değildi. Neyse ki bu durum artık son buluyor.

Teknoloji editörü Mishaal Rahman tarafından yakın zamanda paylaşılan bilgilere göre Google, Pil Sağlığı özelliğini test etmeye başladı. Aktarılanlara göre Pixel akıllı telefonlar için sunulan Android 14 QPR2 Beta 2 güncellemesi ile Android’e “Pil Sağlığı” adlı bir bölüm eklendi.

Bu bölümde pilin sağlığını izlemeye ek olarak pilin algılanamaması durumunda kullanıcıya uyarı gösterileceği de söylendi. Görünen o kullanıcılar, kapsamlı şekilde bilgi sahibi olabilecekler. Şimdilik yalnızca Pixel sahibi ve beta programına kayıtlı kullanıcıların erişebildiği Pil Sağlığı özelliğinin test aşamasından çıktıktan sonra, ilerleyen dönemlerde diğer Android telefonlara da yayılması bekleniyor.

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Tabii özelliğin yalnızca Pixel modellerine özel kalma ihtimali de yok değil. Fakat tahminler, herkese sunulacağı yönünde. Bunun için önümüzdeki yılın ilk ayları işaret ediliyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.