  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ayağını denk al Macron "Bu yasa ülkeyi parçalayacak" Toplumun her kesiminden tepki var

MİT bu kez uyuşturucu baronunu paketledi

Dışarıya çıkacaklar aman dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış

Hükümetten akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Saat 00.01'den sonra istasyonlara gidenler şok yaşadı

Moody's'ten Türkiye'ye skandal asgari ücret tehdidi! Çok artış yaparsanız...

Asgari ücret netleşmeden etiketler değişti! 1 kg peynir 300 TL’yi buldu

İBB Başkanı İmamoğlu’nun yürüdüğü bant bile çalışmıyor! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu

22 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

BM yine soykırımı destekledi! Gazze tasarısı 4. kez ertelendi
Teknoloji Yılların bekleyişi sonlanıyor! Android telefonlar, sevilen iPhone özelliğine kavuşuyor
Teknoloji

Yılların bekleyişi sonlanıyor! Android telefonlar, sevilen iPhone özelliğine kavuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-12-22 11:35:00 -
Yılların bekleyişi sonlanıyor! Android telefonlar, sevilen iPhone özelliğine kavuşuyor

Google'ın Android telefonlara Pil Sağlığı özelliği getireceği ortaya çıktı. Aktarılanlara göre şirket, bu yeniliği test ediyor.

Google, mobil işletim sistemi Android‘e sürekli yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son dönemlerde şirket, kullanıcıların istekleri doğrultusunda iPhone‘larda bulunan ancak Android telefonlarda eksik olan özelliklere odaklanıyor. Son olaraksa Google‘ın Android kullanıcılarına Pil Sağlığı özelliği sunacağı ortaya çıktı.

Android telefonlar Pil Sağlığı özelliğine kavuşuyor!

iPhone sahipleri için basit görünen fakat bir o kadar da önemli olan bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefon pilinin sağlık açısından ne seviyede olduğunu öğrenebiliyor. Bu da pil değişimi yapılmasına gerek olup olmadığını ortaya koyuyor. Yani oldukça işe yarayan bir özellik.

Android kullanıcıları, telefonun pil sağlığını öğrenebilmek için üçüncü taraf geliştiriciler tarafından yayınlanan uygulamalara başvurmak zorunda kalıyordu. Tabii bu da bir takım gizlilik endişelerini getirmiyor değildi. Neyse ki bu durum artık son buluyor.

Teknoloji editörü Mishaal Rahman tarafından yakın zamanda paylaşılan bilgilere göre Google, Pil Sağlığı özelliğini test etmeye başladı. Aktarılanlara göre Pixel akıllı telefonlar için sunulan Android 14 QPR2 Beta 2 güncellemesi ile Android’e “Pil Sağlığı” adlı bir bölüm eklendi.

Bu bölümde pilin sağlığını izlemeye ek olarak pilin algılanamaması durumunda kullanıcıya uyarı gösterileceği de söylendi. Görünen o kullanıcılar, kapsamlı şekilde bilgi sahibi olabilecekler. Şimdilik yalnızca Pixel sahibi ve beta programına kayıtlı kullanıcıların erişebildiği Pil Sağlığı özelliğinin test aşamasından çıktıktan sonra, ilerleyen dönemlerde diğer Android telefonlara da yayılması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tabii özelliğin yalnızca Pixel modellerine özel kalma ihtimali de yok değil. Fakat tahminler, herkese sunulacağı yönünde. Bunun için önümüzdeki yılın ilk ayları işaret ediliyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Android kullanıcılarına deprem öncesinde bildirim gitti!
Android kullanıcılarına deprem öncesinde bildirim gitti!

Gündem

Android kullanıcılarına deprem öncesinde bildirim gitti!

Google Pixel 8’in sevilen özelliği Android’e geliyor!
Google Pixel 8’in sevilen özelliği Android’e geliyor!

Teknoloji

Google Pixel 8’in sevilen özelliği Android’e geliyor!

Kazanan belli oldu! İşte 2023'ün en hızlı 10 Android amiral gemisi!
Kazanan belli oldu! İşte 2023'ün en hızlı 10 Android amiral gemisi!

Teknoloji

Kazanan belli oldu! İşte 2023'ün en hızlı 10 Android amiral gemisi!

Bu sistem hayat kurtarıyor! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl ayarlanır? Tamamen ücretsiz!
Bu sistem hayat kurtarıyor! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl ayarlanır? Tamamen ücretsiz!

Yaşam

Bu sistem hayat kurtarıyor! Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl ayarlanır? Tamamen ücretsiz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23