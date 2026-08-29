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Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu

Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle geçirdiği kritik ameliyatın ardından uzun bir fizik tedavi süreci yürütenarabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, tatil sırasında bir hayranıyla çektirdiği son fotoğrafıyla gündeme oturdu. 74 yaşındaki sanatçının görüntüsündeki belirgin değişim ve aşırı kilo kaybı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri "İbrahim Tatlıses yeniden rahatsızlandı mı?" sorularıyla endişelerini dile getirdi.

#1
Foto - Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in hayranıyla çekilen son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçının görüntüsündeki değişim, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.

#2
Foto - Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu

Tatlıses, yurt dışındaki konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören sanatçıya, safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle operasyon yapılmıştı.

#3
Foto - Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu

Ameliyatın ardından 22 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Tatlıses, doktorlarının önerisiyle fizik tedavi sürecine başladı. Sanatçı, tedavisini Ankara'da sürdürdü ve bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Tedavi sürecinin ardından yaz tatiline çıkan Tatlıses, bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medyada paylaşılan kare kısa sürede ilgi gördü.

#4
Foto - Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu

Fotoğrafta sanatçının özellikle kilosundaki belirgin değişim dikkat çekti. Tatlıses'in son halini gören bazı takipçileri, sağlık durumunda yeniden bir sorun olup olmadığını merak etti. Tatlıses'in son görüntüsünün ardından sosyal medyada "İbrahim Tatlıses yeniden rahatsızlandı mı?" ve "İbrahim Tatlıses'e ne oldu?" şeklinde yorumlar yapıldı.

#5
Foto - Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu

Sanatçının son fotoğrafı üzerinden sağlık durumuna ilişkin çeşitli yorumlar yapılırken, görüntüsündeki değişimin tedavi süreciyle bağlantılı olup olmadığı merak konusu oldu.

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