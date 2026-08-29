Görenler tanımakta zorlandı! İbrahim Tatlıses’in son hali korkuttu
Safra kesesindeki enfeksiyon nedeniyle geçirdiği kritik ameliyatın ardından uzun bir fizik tedavi süreci yürütenarabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, tatil sırasında bir hayranıyla çektirdiği son fotoğrafıyla gündeme oturdu. 74 yaşındaki sanatçının görüntüsündeki belirgin değişim ve aşırı kilo kaybı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçileri "İbrahim Tatlıses yeniden rahatsızlandı mı?" sorularıyla endişelerini dile getirdi.