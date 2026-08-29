Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü
Sağlık ve beslenme alanındaki ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay'ı kaybettikten sonra geçirdiği zorlu sürecin ardından Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz kasım ayında kaybettiği hayat arkadaşının ardından yaşadığı derin üzüntü ve yoğun stres nedeniyle dişlerinin döküldüğü ve büyük bir kilo kaybı yaşadığı ortaya çıkan 82 yaşındaki ünlü profesörün bitkin hali sevenlerini derinden endişelendirdi. Aylar sonra sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Karatay'ın hayranlarını ve takipçilerini şoke etti.