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Nepal’de 616 ölü, 1924 kayıp var Faciada can kaybı sel gibi büyüyor Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü 16 yaşında şirket kurdu, babasını işe aldı! Yapay zeka girişimcisi bakın babasına ne kadar maaş ödüyor! Milyonları ilgilendiriyordu! Tüm planlar altüst oldu, emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi İzleniyorsunuz: Apple, iPhone çiplerini İsrail’de geliştiriyor! CHP ve Yeni Parti hattında yer yerinden oynadı! İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a “bizi satar” vetosu Elektrik üretimi 5,37 milyar kilovatsaatle rekor kırdı Güneşi çok sevdik
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Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

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Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

Sağlık ve beslenme alanındaki ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay'ı kaybettikten sonra geçirdiği zorlu sürecin ardından Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz kasım ayında kaybettiği hayat arkadaşının ardından yaşadığı derin üzüntü ve yoğun stres nedeniyle dişlerinin döküldüğü ve büyük bir kilo kaybı yaşadığı ortaya çıkan 82 yaşındaki ünlü profesörün bitkin hali sevenlerini derinden endişelendirdi. Aylar sonra sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Karatay'ın hayranlarını ve takipçilerini şoke etti.

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Foto - Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sağlık ve beslenme alanında yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarla değil, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kasım 2025'te 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay'ı kaybeden ünlü profesör, son haliyle sevenlerini endişelendirdi. Beslenme tavsiyeleri ve sağlık alanında yaptığı dikkat çeken açıklamalarla adından söz ettiren Canan Karatay, eşini kaybettikten sonra yaşadığı bu acı sürecin kendisini fiziksel olarak da etkilediğini açıklamıştı. Yaşadığı yoğun stres nedeniyle sağlık durumunda ciddi problemler yaşayan ünlü profesör, tedavisinin ardından yeniden ekranlara dönmüştü. Özel yaşantısını bir süredir gözlerden uzak yaşayan Canan Karatay, son olarak Bodrum'da görüntülendi. Zorlu bir süreçten geçen ünlü profesörün son hali sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler hızla yayıldı.

#2
Foto - Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

Sağlık ve beslenme denilince akla gelen ilk isimler arasında yer alan Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşi akademisyen Dr. Ali Başak Karatay'ı bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarından dolayı 25 Kasım 2025 tarihinde kaybetmişti. Uzun yıllar boyunca akademisyenlik yapan Ali Başak Karatay, 78 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Eşinin vefatıyla derin bir hüzne boğulan Canan Karatay, "47 yıllık eşimi, hayat arkadaşımı kaybettim. Nurlar içinde yatsın, yeri cennet olsun" ifadelerine yer vermişti.

#3
Foto - Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

Kendine has anlatım tarzı ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren Canan Karatay, eşini kaybettikten sonra oldukça zor bir süreç geçirmişti. Bir süre gözlerden uzak kalan ünlü profesör, aylar sonra katıldığı bir televizyon programında yaşadığı sürecin kendisini fiziksel olarak da etkilediğini açıkladı. Eşi vefat etmeden önce hastane döneminde büyük bir stres yaşadığı öğrenilen Karatay'ın, dişlerinin döküldüğü ortaya çıkmıştı. Yaşadığı derin üzüntünün beslenme düzenini etkilediğini ve bu dönemde kilo kaybettiğini dile getiren Canan Karatay, değişimiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

#4
Foto - Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

Yaşadığı yoğun stres nedeniyle sağlık durumunda ciddi problemler yaşayan ünlü profesör, tedavisinin ardından yeniden ekranlara dönmüştü. Eşinin kaybıyla birlikte ağır bir değişim ve dönüşüm geçiren Karatay, son haliyle yeniden gündem oldu. Özel yaşantısını bir süredir gözlerden uzak yaşayan Canan Karatay, son olarak Bodrum'da görüntülendi. Zorlu günleri geride bırakmaya çalışan ünlü profesörün son hali sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkat çeken görüntüler hızla yayıldı. Karatay'ın Bodrum'da ortaya çıkan son hali büyük merak uyandırdı. Verdiği kilolarla hala sağlıksız gözüken ünlü profesör, aylar sonra çalışmalarına ve sosyal hayatına geri dönmeye karar verdi.

#5
Foto - Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

47 yıllık eşi Ali Başak Karatay'ı kaybettikten sonra oldukça zor bir süreç geçiren Canan Karatay, çalışmalarına ve sosyal yaşantısına dönmeye başladı. Bodrum'da görüntülenen ünlü profesör, son haliyle sevenlerini endişelendirdi. Yaz dönemini Bodrum'da geçiren Karatay'ın komşu ziyaretinde kayda alınan görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medyada kısa sürede hızla yayılan görüntüler ünlü profesörün sevenlerini şaşkına çevirdi. Eşinin hastalık süreci ve vefatının ardından yaşadığı yoğun stres ve üzüntü nedeniyle verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay'ın son hali takipçilerinin gözünden kaçmadı. Verdiği kilolarla hala sağlıksız gözüken ünlü profesör, dikkatleri üzerine çekti. 82 yaşındaki Karatay, Bodrum’da komşusuyla sohbeti sırasında sağlıklı ve uzun bir yaşam konusundaki görüşlerini paylaşmayı da ihmal etmedi.

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