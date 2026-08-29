Görenler tanıyamadı! 47 yıllık eşini kaybeden Canan Karatay’ın son hali, sevenlerini üzdü

Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez sağlık ve beslenme alanında yapmış olduğu çarpıcı açıklamalarla değil, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Kasım 2025'te 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay'ı kaybeden ünlü profesör, son haliyle sevenlerini endişelendirdi. Beslenme tavsiyeleri ve sağlık alanında yaptığı dikkat çeken açıklamalarla adından söz ettiren Canan Karatay, eşini kaybettikten sonra yaşadığı bu acı sürecin kendisini fiziksel olarak da etkilediğini açıklamıştı. Yaşadığı yoğun stres nedeniyle sağlık durumunda ciddi problemler yaşayan ünlü profesör, tedavisinin ardından yeniden ekranlara dönmüştü. Özel yaşantısını bir süredir gözlerden uzak yaşayan Canan Karatay, son olarak Bodrum'da görüntülendi. Zorlu bir süreçten geçen ünlü profesörün son hali sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medyada dikkat çeken görüntüler hızla yayıldı.