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Aktüel 28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek
Aktüel

28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek

Gökyüzü meraklılarını 28 Ağustos sabahı dikkat çekici bir doğa olayı bekliyor... Ay’ın Dünya’nın gölgesine kısmen girmesiyle oluşacak tutulmanın ilk bölümü Türkiye’den takip edilebilecek.

Ay tutulması sırasında gökyüzünde belirgin bir değişim yaşanacak. Türkiye’de sabaha karşı başlayacak gözlem sürecinde Ay’ın bir kenarında Dünya’nın gölgesi fark edilir hale gelecek; tutulmanın en ileri aşaması ise Ay battıktan sonra gerçekleşecek.

 

Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin Gök Olayları Yıllığı'nın 2026 sayısına göre; 28 Ağustos'ta parçalı Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

 

08.51.55'te parçalı tutulma sona erecek

Türkiye'den de izlenebilecek olan parçalı Ay tutulması, yarın (28 Ağustos Cuma) gerçekleşecek. 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre, tutulma şöyle olacak:

 

"28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tutulmada Ay, öncelikle saat 04.23.55'te Yer'in yarı gölge (penumbra) konisine girmeye başlayacak. Bu evrede, Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma görülebilse de değişimi fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Tutulmanın daha belirgin kısmı ise saat 05.33.48'de Ay, Yer'in tam gölge (umbra) konisine girerken başlayacak ve böylece tutulma 'parçalı' evreye geçmiş olacak. Bu andan itibaren Ay'ın yüzeyinin bir kenarında Dünya'nın gölgesi belirgin şekilde seçilebilecek. Tutulma ilerledikçe örtülme artacak ve maksimum tutulmaya saat 07.12.49'da ulaşılacak. Ancak bu saatte Türkiye genelinde Ay batmış olacağı için tutulmanın bu evresini ülkemizden gözlemleyebilmek mümkün değil. Maksimum evreden sonra Ay, tam gölge konisinden yavaşça çıkarak parçalı tutulmanın son kısmına (çıkış evresi) girecek. Böylelikle saat 08.51.55'te parçalı tutulma sona erecek. Bunun ardından Ay, saat 10.01.41'de yarı gölge konisinden de tamamen çıkacak ve tutulma tüm evreleriyle tamamlanmış olacak."

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