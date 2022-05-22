Yıllarca bozulmadan dayanabilen 6 yiyecek

Mutfağımızda, buzdolabımızda ya da kilerimizde bulunan ve uzun süre saklanabilen gıdalar önce çıktı. İşte doğru saklandığı takdirde uzun süre boyunca hiç bozulmayan yiyecekler...

Hangi besinlerin daha uzun raf ömrüne sahip olabildiğini araştırdık ve sizlere saklama koşullarının nasıl doğru yapılacağını anlattık.

1. Meyveler: Yıkayın ve dondurun

Meyveler birçok yemeğe lezzet katabilir ve harika reçeller yapmanızı sağlayabilir, ancak çok uzun ömürleri yoktur. Tabi dondurup saklamazsanız. Dondurduğunuz zaman meyveleri 1 yıla kadar kullanabilirsiniz.

Meyveleri dondururken bozulmaması için soğuk suyla temizlemeli ve kurutulmalıdır. Dondurucuya koymadan önce plastik poşetlere koyun.

2. Sebzeler: Turşu

Dondurmak sebzeleri korumanın tek yolu değildir; sebzeleri turşu yaparak da uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. Ömrü yaklaşık 2 yıl dayanan en meşhur “turşu” salatalık turşusudur aynı zamanda her türlü sebzenin turşusu yapılabilir.

Ancak, 2 sebze birbirine benzemez; Domates turşusu bir aya kadar dayanabilir.

Sebzeleri sirke, su ve tuz (ve bazen tadına göre şeker) ile karıştırıp bir kavanozda ışık görmeyen bir yerde saklayın

3-Havuç: Onları cips haline getirin.

Havuç, çoğu insanın yemek pişirmek için hazır bulundurmayı sevdiği bir sebzedir, ancak daha uzun süre dayanmasını sağlamanın bir yolu vardır. Havuçları kesin ve kurutun. Susuz kaldıktan sonra 25 yıla kadar dayanabilirler.

4-Elmalar: Onları kurutun.

Meyve söz konusu olduğunda, elmalar cips haline getirildikten sonra özellikle uzun süre dayanabilir – tam olarak 20 yıldan fazla dayanabilirler.

Elmaları dilimleyin ve fırında kurutun. Bunları kapalı plastik torbalarda veya hava geçirmez kavanoz kutularda saklayın.

5. Kuruyemişler: Torbalayın ve dondurun.

Pek çok kuru yemiş iyi bir protein kaynağıdır ve uzun süre ekşimesi önlenebilir. Ancak, bunları kapalı ve derin dondurucuda tutmak önemlidir. Bazıları 2 yıla kadar dayanabilir .

Bazı kuruyemişler diğerlerinden daha iyi dayanmaktadır – en uzun süre bademlerin dayandığı bilinmektedir.

6. Bal: Güneşten uzak tutun.

Bal, bazen boğaz ağrısını yatıştırmak için çare bazen de tatlı krizimizi gideren en doğal yiyecektir. Kristalleşebileceğini ve marketten aldığınız balın genellikle son kullanma tarihlerinin olduğunu bilin, ancak doğal bal güneş görmediği taktirde ömrü sonsuza kadardır – Bal, Antik Mısır mezarlarında bile bozulmadan bulunmuştur. Güneş ışığından uzak serin bir kapta saklayın.