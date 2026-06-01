CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti

Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından liderlik krizinin devam ettiği CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle geldi.

"12 TEMMUZ’DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILSIN"

Aralarında Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısını içeren ortak bildiriye imza attı. Bildiride, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultayın yapılmaması halinde partinin seçimlere girememe riskinin olduğu belirtilerek, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu.

MAHKEME KARARINI TANIMADIKLARINI İLAN ETTİLER

Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi: "Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Öte yandan ortak bildiriye imza atan CHP'li vekiller şu isimlerden oluştu:

CHP'NİN 138 VEKİLİ BULUNUYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) resmî verilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) güncel milletvekili sayısı 138'dir