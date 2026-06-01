Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasının fonladığı Kiev rejiminin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik düzenlediği alçakça saldırılardan doğrudan Batılı devletlerin sorumlu olduğunu ilan etti. Ukrayna ordusunun nükleer santrale insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıya sert tepki gösteren Zaharova, Batı'nın bu pervasızlığa ortak olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın, Kiev'in Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne saldırı düzenlemesinden sorumlu olduğunu bildirdi.

Zaharova, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kiev'in pervasızca terör eylemlerinde bulunduğunu" savunan Zaharova, "Bundan Kiev'e sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapan Ukrayna'nın Batılı efendileri sorumlu. Batı'nın bile Kiev'in nükleer tesislere saldırılar düzenleyerek adeta elinde el bombası olan maymun gibi davrandığının ve bunun tehdit oluşturduğunun farkına varacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Kiev'in bu eylemlerini gerekli şekilde değerlendireceği umudunu paylaşan Zaharova, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

 

- Olay

Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, dün Ukrayna ordusunun santraldeki ulaşım binasına İHA saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da saldırıya uğrayan santralin türbin binasının dış cephesinde hasar tespit edildiğini açıklamıştı.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

