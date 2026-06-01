Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor!

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu programda CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin aday belirleme sürecinde sona yaklaşıldığını ifade eden Gezici, parti yönetiminin önümüzdeki günlerde kritik bir karara imza atacağını söyledi.

"İKİ HAFTA İÇİNDE AÇIKLANABİLİR"

Murat Gezici, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının iki hafta içinde ya da en geç haziran ayının ortalarına kadar kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Sürecin artık olgunlaştığını ifade eden Gezici, adayın açıklanmasının ardından seçim atmosferinin de hızla şekilleneceğini dile getirdi.

"GÜÇLÜ VE KUVVETLİ BİR İSİM"

Adayın kim olacağına ilişkin doğrudan isim vermeyen Gezici, CHP'nin üzerinde çalıştığı ismin toplumda karşılığı bulunan güçlü bir aday olduğunu söyledi.

Gezici, "çok güçlü ve kuvvetli bir isim" ifadesini kullanırken, söz konusu adayın geniş kesimlerden destek görebilecek özelliklere sahip olduğunu savundu.

"SÜRPRİZ İSİM" VURGUSU

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Gezici'nin "Sürpriz bir isim konuşuluyor" sözleri oldu.

Bu açıklama siyaset kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirirken, CHP'nin kimi aday göstereceğine ilişkin çeşitli senaryolar yeniden gündeme geldi.

GÖZLER CHP YÖNETİMİNDE

CHP'de yaşanan liderlik tartışmaları ve kurultay süreci devam ederken, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda atılacak adımın muhalefetin yol haritasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Murat Gezici'nin açıklamaları, adaylık sürecine ilişkin merakı artırırken, gözler şimdi CHP yönetiminin vereceği karara çevrildi.