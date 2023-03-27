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Oruç Yıllara meydan okumanın büyük sırrı | Oruç tutanlarda bu gen aktifleşiyor
Oruç

Yıllara meydan okumanın büyük sırrı | Oruç tutanlarda bu gen aktifleşiyor

Yeniakit Publisher
2023-03-27 16:49:00 -

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte uzmanlar, orucun beden için faydalarını tek tek sıralıyor. Uzman Diyetisyeni Şilan Alyamaç, oruçluyken aktifleşen gen sayesinde insanların daha genç kaldığını belirtti.

Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi Uzman Diyetisyeni Şilan Alyamaç, oruç tutanlarda aktifleşen "sirtüin geni" ile gençleştiklerini ve yaşlanmayı geciktirdiğini söyledi.

Ramazan ayında oruç tutunalar, sahur ve iftar arasında yaklaşık 16 saatlik bir açlık süresi geçiriyor. Uzman diyetisyen, bu sürenin aslında vücudun bir nevi tamir süreci olan otofaji denilen olayı tetiklediğini söyledi. Açlıkla birlikte sirtüin denilen genlerin de aktif hale gelerek gençleşmeyi sağladığını, yaşlanmayı geciktirdiğini ifade eden Uzman Diyetisyeni Şilan Alyamaç, bu gen sayesinde 1.4-1.6 gençleştirme ve uzun yaşam elde edildiğini dile getirdi.

“Daha genç kalabilme, uzun ömürlü olabilme, biyolojik yaşam sürdürebilme olayı sirtüin geni ile yapılan araştırmalara göre maymun ve fareler üzerinde testi yapılmış" diyen Alyamaç, "Laboratuvar sürecinde hayvanların besinleri ile tokluk süreciyle yüzde 40 azaltıldığında bu deneklerde 1.4 ile 1.6 gençleşme ve daha uzun ömürlü olayı gerçekleşmiş ve kanıtlanmıştır" dedi.

Sirtüin geni, kişi aç kaldıkça salgılandığında daha uzun yaşam sürdürdüğünü kaydeden Alyamaç, "Tok kalan fare ve maymundalar daha yaşlı, saçları dökülmüş, yaşadığı laboratuvar yuvalarına göre kazandığı yaraları daha geç iyileşen canlılar olarak ayrışmıştır. Aç kalan deney hayvanlarının ise daha uzun ömürlü, sağlıklı olduğunu kanıtlanmış” ifadelerinde bulundu.

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