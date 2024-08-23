Yılın transferleri Fenerbahçe'den! Dünya devinin 2 yıldızı birden...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşsa da son düzlükte rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile tek hedefi Süper Lig şampiyonluğu olarak belirledi.

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörle birlikte kadrosunu da güçlendiren sarı-lacivertliler, yeni sezona 4 puanla başladı.

Üçüncü hafta maçında da Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığının yakında zamanda duyurulması beklenirken sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızını Türkiye'ye getirecek.

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

Alman medyasından Bild'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

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Haberde Kingsley Coman'ın kariyerini Almanya'da sürdürmek istediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin teklifini bu sebepten ötürü reddettiği aktarıldı.

Fransız yıldız ile anlaşmaya varamayan sarı lacivertlilerin, Bavyera ekibinin bir diğer yıldızı Leon Goretzka ile de görüştüğü öğrenildi.

Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, şu ana kadar transferde olumlu veya olumsuz nokta konmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha için transfer döneminin sonuna kadar takipte olacağı vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda toplam 27 maça çıkan Kingsley Coman, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2023/24 sezonunda takımı ile 42 maça çıkan Goretzka ise, 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.