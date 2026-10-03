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Gündem Böyle olur elitislerin halk buluşması! Özgür Özel yedi vatandaş yağmur altında izledi
Gündem

Böyle olur elitislerin halk buluşması! Özgür Özel yedi vatandaş yağmur altında izledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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"Millet", "halk" edebiyatı yapan Yeni Parti, halktan ne kadar kopuk ve görgüsüz olduğunu gözler önüne serdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekilerin kurduğu "kuş sütü eksik" sofrayı, vatandaşlar yağmurun altında izledi.

Tiyatroya "halk buluşması" adı verilse de ortaya çıkan tablo üstünlük taslayan kibri açıkça ifşa etti.

YAĞMURDA MİLLET İZLEDİ, ONLAR YEDİ İÇTİ

Halkın derdiyle dertlenmek yerine sefahat ve şatafata gömülen Yeni Parti kadroları, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Özgür Özel’in kurdurduğu çilingir sofrasında bir kuş sütü eksik kalırken, soğukta ve yağmur altında bekletilen vatandaşların o anları sadece izlemesine göz yumuldu.

Adına "halk buluşması" dedikleri organizasyon, Yeni Parti’nin vatandaşa bakış açısını bir kez daha tescilledi.

 

AŞAĞILAMA VE GÖRGÜSÜZLÜK DİZ BOYU!

Sözde "halkçı" maskesi takıp icraata gelince halkı tebaa gibi gören bu anlayışa tepkiler çığ gibi büyüyor.

Vatandaşı aşağılayan, kendi içindeki aristokrasi sevdası ve üstünlük taslama arzusuyla hareket eden Yeni Parti yöneticilerinin bu tavrı "çiğlik ve görgüsüzlük" olarak nitelendirildi.

Millet yağmurun altında çile çekerken, karşılarında kurulan krallara layık sofralarda arz-ı endam eden Yeni Partililerin bu garabeti, "Halk buluşması mı, yoksa milletle dalga geçme seansı mı?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

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