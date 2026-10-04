Kızıldeniz'den Tahran'a tüm cepheler alarmda! Trump'tan İran'a açık tehdit

Suudi Arabistan ve Yemen güçlerinin, İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar ile Babülmendep Boğazı’nı kapsayan geniş çaplı bir askeri harekâta hazırlandığı bildirildi. Bölgede gerilim yükselirken Washington ile Tahran arasındaki tansiyonun da hızla arttığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda “karar aşamasında” olduklarını belirterek sürecin “kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı” çözüleceğine karar vereceklerini söyledi. Tahran’dan bölgedeki gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ ise Husilerin Aramco’ya yönelik saldırı iddialarından ABD’de gerçekleştirildiği öne sürülen gizli zirveye kadar son gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan ve Yemen güçlerinin, İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktaları ve Babülmendep Boğazı’nı kapsayan geniş çaplı bir askeri harekât hazırlığında olduğu bildirilirken, Washington-Tahran hattında da tansiyon hızla yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda “karar aşamasında” olduğunu belirterek, süreci “kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı” halledecekleri konusunda karar vereceğini açıkladı. Bölgedeki kritik gelişmeleri ve sıcak çatışma riskini Tahran’dan aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Husilerin Aramco’ya yönelik saldırı iddialarından ABD’deki gizli zirveye kadar son durumu ayrıntılarıyla paylaştı.

Ortadoğu'da savaş alarmı veren gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'nda İran destekli Husilere karşı yeni bir askeri harekât hazırlığı gündeme gelirken, Washington-Tahran hattında da gerilim tırmanıyor. ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırması ve İran'a yönelik ekonomik baskının derinleşmesiyle sıcak çatışma riski yeniden yükseldi.

Suudi Arabistan ve Yemen güçlerinin İran destekli Husilere karşı Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar ve Babülmendep Boğazı'nı kapsayan geniş çaplı bir operasyon hazırlığı iddiaları ile ABD-İran hattında tırmanan gerilim gündeme gelirken, Tahran'daki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Bu cephede de ciddi anlamda çatışmalar söz konusu. Hatta az önce Husilerden gelen açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi olan Aramco'ya yönelik saldırıların düzenlendiği Husiler tarafından ifade edildi. Yakın bir geçmişe dönersek, İran'a yönelik savaş başladıktan sonra İranlı yetkililer sürekli, 'Savaş uzarsa, bize yönelik baskılar artarsa Hürmüz'ün dışında başka cepheler açılacak' diyordu. Bu da oldu; Babülmendep ve Kızıldeniz cephesi açılmış oldu. Husiler, birkaç aydır Suudi Arabistan'ın kendilerine yönelik ambargosunu gerekçe göstererek saldırılar düzenliyor." sözleriyle bölgedeki son durumu paylaştı.

HUSİLERE KARŞI İKİ FARKLI HAREKÂT SENARYOSU

Suudi Arabistan'ın askeri planlarına ilişkin uluslararası basına yansıyan detaylara değinen A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Reuters'ın iddiasına göre Suudi Arabistan, Yemen ordusuyla birlikte kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde bulunuyor. Bu saldırının, duruma göre farklı senaryoları masada yer alıyor. Birincisi, Suudi Arabistan'ın sadece Babülmendep'in Husilerin elinden çıkarılmasına yönelik bir operasyon yapması; diğer seçenekte ise en az 100 bin Yemen ordusu mensubunun katıldığı, Yemen'in içlerine yönelik çok daha geniş kapsamlı bir saldırının gerçekleşmesidir. Tabii Suudi Arabistan'ın bu konuda ne kadar başarı sağlayacağı tartışmaya açık bir mesele." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA GİZLİ ZİRVE VE BÖLGEDEKİ UÇAK GEMİLERİ

ABD yönetiminin attığı kritik adımlara dikkat çeken A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "Dün ABD cephesinde önemli bir gelişme oldu ve gizli bir toplantı yapıldı. Amerikan medyasına sızan bilgilere göre, Donald Trump'ın yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilen zirveye Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, CIA Başkanı ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Toplantıda İran meselesi ile Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gelişmeler tartışıldı. Bilindiği gibi ABD, Yemen'deki savaşa doğrudan katılmasa da Suudi Arabistan'a istihbarat desteği sağlıyor. İran konusunda ise bir bilinmezlik hâkim. ABD'nin İran yakınlarına bir uçak gemisi daha göndermesiyle bölgedeki uçak gemisi sayısı üçe yükselecek. Donald Trump dün konuya ilişkin, 'İran meselesini ya savaşla ya da müzakerelerle bitirmemiz gerekiyor' dedi ancak diplomasi konusunda somut bir perspektif bulunmuyor; daha ziyade savaş ihtimali ön plana çıkıyor." şeklinde konuştu.

TAHRAN'DA SİVİLLERE SİLAH EĞİTİMİ VE RİYALDE TARİHİ ÇÖKÜŞ

İran'ın iç cephesindeki askeri hazırlıklar ile derinleşen ekonomik tabloyu değerlendiren A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, "İran'da da hazırlıklar sürüyor. Bugün Tahran'da Haft-e Tir Meydanı'ndaydım ve ordunun, Devrim Muhafızları'nın sivillere silah eğitimi verilmesi yönünde teşebbüsleri bulunuyor. Ayrıca ABD'deki seçimler ve bu ay sonunda İsrail'de yapılacak seçimler büyük önem taşıyor. Öte yandan ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısı çok ciddi boyutlara ulaştı. Dün 1 ABD doları 260 bin tümen iken bugün Merkez Bankası'nın piyasaya 1 milyar dolar sürmesine rağmen 270 bin sınırına dayandı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Ekonomik baskı artmıştır ancak biz düşmanın hedeflerine ulaşmasına izin vermedik' dedi ve yeni önlemlerden bahsetti; fakat doların geldiği seviye bu ifadeleri tartışmalı kılıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise İran'ın artık satacak petrolünün kalmadığını iddia ediyor. Neticede ABD'nin karada, havada, denizde ve demiryollarında uyguladığı ambargolar, İran ekonomisine ağır tahribat yaratmayı sürdürüyor." sözleriyle aktardı.