Yen yatırımlar için kollar sıvandı! İşte Türkiye'nin topraklarından fışkıran maden

"9 farklı ülkede kullanılmaya başlandı" Türkiye’de geliştirilen bor temelli gübrenin yurt dışına açılmaya başladığını belirten Bor ile gübre üretimi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı olan Harun Gündoğan, "Şu anda sadece Türkiye’de değil, dünyanın 9 farklı ülkesinde Türklerin üretmiş olduğu bir ürün, bor gübresi kullanılmaya başlandı. Türkiye’de çok uzun dönemdir denendi, testleri yapıldı ve kullanılmaya başlanmıştı. Aldığımız sonuçlar çiftçimizin yüzünü güldürüyor" dedi. Çalışmaların farklı coğrafyalara ulaştığını ifade eden Gündoğan, "Kendimizi dünyaya açılırken herhangi bir şekilde sınır tanımadık. İnsan sağlığının ve toprağın sınırının olmayacağını biliyoruz. Bugün Amerika kıtasındayız, Kanada’dayız, Moldova’dayız, Azerbaycan’dayız, Kazakistan’dayız. Dünyanın birçok ülkesinden iş insanları ve devlet erkanı burada" ifadelerini kullandı. Gündoğan, çalışmaların merkezinde toprağın bulunduğunu belirterek, "Bugün toprak anlatılacak. Toprak bize ne veriyor, biz toprağa neler veriyoruz? Biz bugün burada bunu işleyeceğiz" diye konuştu.