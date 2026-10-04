Yen yatırımlar için kollar sıvandı! İşte Türkiye'nin topraklarından fışkıran maden
Türkiye’nin dünya bor rezervlerindeki büyük payının daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. İstanbul’da düzenlenen ve farklı ülkelerden iş insanları ile yatırımcıların katıldığı etkinlikte, borun tarım sektöründeki kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni yatırımların Türkiye’ye kazandırılması ele alındı. Toplantıda ayrıca Türkiye’de geliştirilen bor bazlı gübrenin 9 ülkede kullanılmaya başlandığı açıklandı.