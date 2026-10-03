Japon Denizi’ne ateşlendi! Kuzey Kore’den yapay zekalı füze hamlesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kore, Japon Denizi yönünde düzenlenen tatbikatta yapay zekayla entegre edilmiş orta menzilli bir füze kullandığını duyurdu.
Kuzey Kore, askeri teknolojisinde dikkat çeken yeni bir adımı kamuoyuna duyurdu.
Kuzey Kore basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisi’nin (WPK) Genel İlişkiler Dairesi’nin başındaki Kim Yo-Jong’un yazılı açıklamasını yayımladı. Açıklamada, bu sabah, Japon Denizi’ne doğru stratejik bir silahın ateşlendiği tatbikat düzenlendiği bildirildi. Tatbikatta orta menzilli füze kullanıldığını belirten Kim, “Füze ‘düşman hedeflerin’ takibine takılmadı. Füze alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebiliyor ve füzeye yapay zeka entegre edildi” ifadelerini kullandı.