Üniversiteli gençlerin ‘ŞAHİ’sinde işlem tamam! Bugün otonom araç yarın daha fazlası

'UZUN SÜREN BİR PROJE' Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Emin Bayraktar da projenin yazılımının uzun sürdüğünü belirterek, "Projenin yazılımı uzun sürdü. Bu tamamen otonom bir araç olduğu için bunun yazılımı çok katmanlı. İçinde farklı algoritmalar var, farklı karar verme aşamalarından geçiyor. Aslında algoritmanın içinde saniyelik, hatta mili saniyelik görüntü işliyor. Farklı sensörlerden gelen verileri işliyor. O yüzden yazılımı birazcık zor oldu ama arkadaşlarımız altından kalkabiliyorlar. Otomasyon sistemi zaten ilk günden beri, sanayi sistemini çok rahatlatıyor. Endüstriyeli çok rahatlatıyor. Bu anlamda çok iyi bir gelişme. Aslında herkes için çok iyi bir gelişme. Herkes verimliliği arttırıp, insanı aradan çıkartmak istiyor aslında. O yüzden endüstride böyle bir açık var ve insanlar buraya doğru yönelmeye yöneliyorlar. Projemiz üç yıllık, bir araç şu an ve halen tam bitmiş değil. Yüzde 95 bitirdik bunu ancak bazı finansal, maddi destekler eksikliğinden dolayı ve yazılımsal anlamda yaşadığımız birkaç sorundan dolayı yüzde 95'inde kalabildik. Tabii ki bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu aracı tamamen bitirip, tam otonom, sokakta da gidebilecek hale getirmeyi planlıyoruz" dedi.(DHA)