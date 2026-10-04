Yemen ordusundan Husi açıklaması! Ağır darbe indirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen ordusu, Sana ve Saada’da Husilere ait kritik hedeflere operasyonlar düzenlediğini duyurdu. Ordu Sözcüsü, saldırıların Husi güçlerine “ağır darbeler” indirdiğini savundu.
Hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Yemen’de, ordunun son operasyonlarına ilişkin açıklama Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinin X hesabından yayımlandı. Açıklamada, başkent Sana ile Saada vilayetindeki hedeflerin vurulduğu belirtildi.
Sözcü, Yemen ordusunun Sana ve Saada'da Husi milislerinin hayati önem taşıyan hedeflerine ağır darbeler indirdiğini belirtti.
Husilerin askeri kapasitesine dikkati çeken Ordu Sözcüsü, "Husi milislerinin imkan ve kabiliyetleri silahlı kuvvetlerimizin ateş hattından uzakta güvende olmayacak, bunları imha edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yemen, Husiler'in Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.