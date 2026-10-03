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Dünya Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü
Dünya

Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Aden’e füze ve İHA saldırısı: Burayka’da binalar hasar gördü

Yemen hükümetine bağlı SABA TV, Husilerin Aden’in Burayka ilçesindeki sivil alanlara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirdi. Saldırıların büyük bölümünün önlendiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yemen’in Aden iline bağlı Burayka ilçesinde düzenlenen saldırılar nedeniyle binalarda hasar meydana geldi. Hükümete bağlı SABA TV’nin haberinde, İran destekli Husilerin ilçedeki “hayati öneme sahip sivil alanları” hedef aldığı ifade edildi.

Husiler'in Burayka'da "hayati öneme sahip sivil alanları" hedef alan füze ve İHA saldırılarının çoğu önlenirken, can kaybı da yaşanmadı.

Saldırılar nedeniyle binalarda hasar meydana geldi.

Yemen, Husiler'in Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

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